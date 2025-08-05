【Joe’s華爾街脈動】降息預期激勵美股，台灣市場則受關稅逆風籠罩
Joe Lu
美國就業數據疲弱，點燃聯準會寬鬆押注；20% 關稅與待決的 232 條款調查，預示台股將進入謹慎盤整期
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 5 日 美東時間
摘要
- 美國股市因經濟壞消息而上漲，台灣股市則面臨美國新關稅的直接壓力。
- 美國市場在科技股和小型股的帶領下急劇反彈；而台股加權指數 (TAIEX) 的市場情緒則受到地緣政治風險的制約，指數守在月線支撐之上。
- 美國公債殖利率跌至三個月低點。在美國勞動市場放緩後，債券市場已反應聯準會九月降息的機率高達 90%。
- 美國七月份僅新增 73,000 個就業機會，且前幾個月數據遭大幅下修，證實了勞動市場正在降溫，並強化了實施貨幣寬鬆的理由。
- 美國對台灣加徵初步 20% 的互惠關稅，是影響本地市場的主導因素。即將到來的半導體 232 條款調查，是您投資組合面臨的下一個主要風險事件。
兩種截然不同的敘事正在交織形塑全球市場情緒。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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