川普政府續審查AUKUS協議引英、澳不安 今宣布簽50年新條約深化潛艦合作計畫

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-07-25 11:40

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澳洲與英國即將簽署一項具有里程碑意義的五十年期合作協議，旨在深化 AUKUS 核潛艦計畫合作，並強化兩國造船工業體系，該協議將於今 (25) 日在雪梨舉行的澳英部長級諮詢會議後正式公佈，由澳洲外長、防長與英國新任外交大臣 David Lammy、國防大臣 John Healey 共同宣布，並在明 (26) 日完成最終簽署程序。

川普政府重審AUKUS引英、澳不安 今宣布簽50年新協議 深化潛艦合作計畫（圖：Shutterstock）

《澳洲廣播公司》報導，合作協議的核心內容聚焦於新一代 AUKUS 核動力潛艦的聯合研製，涵蓋人才培育、基礎建設等全產業鏈合作。英國國防大臣 Healey 強調，這項「歷史性條約」不僅確認雙方對 AUKUS 聯盟的長期承諾，還將為英國創造逾 400 億澳元 (約 200 億英鎊) 的出口收入，並在兩國創造數萬個高附加價值就業崗位。

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英國外交大臣拉米特別指出，在當前全球安全情勢日趨複雜的背景下，該協議彰顯了英澳特殊關係在維護印太地區穩定方面的重要作用。

值得注意的是，這項合作推進之際，美國川普政府正在對 AUKUS 協議進行系統性審查。美國防務事務高級顧問 Elbridge Colby 此前曾對技術轉移可能帶來的國安風險表示關切，暗示 2030 年代向澳洲轉讓維吉尼亞級潛艇存在變數。

對此，英國政府官員向媒體透露，此次簽約旨在向美方傳遞英澳兩國「堅定不移」的戰略決心。

根據公開資料，澳洲政府已承諾投入 40 億澳元支持英國潛艦工業能力建設，用於共同開發新型核潛艇及配套微型反應器。雖然澳洲預估整個核潛艦計畫全生命週期投入將達 3600 億澳元，但消息人士透露，最新合作協議不涉及對英國的額外直接資金支持，這在某種程度上反映出英國造船業近年來飽受成本超支和工期延誤困擾的現狀。

報導指出，在完成簽約儀式後，澳英兩國 4 位部長將共同前往達爾文港，視察正在參加「護身軍刀」多國聯合軍演的英國「威爾斯親王」號航空母艦。這次航編訪澳是二十多年來首次，被視為英國強化印太軍事存在的重要象徵。

美國和澳洲聯合主辦的「護身軍刀 2025」與往年相比，今年的演習規模更大，共有 19 個國家參加，將持續到 8 月 4 日。

分析人士認為，儘管面臨俄烏衝突帶來的資源壓力，英國仍試圖透過此類戰略動作來維持其全球影響力。