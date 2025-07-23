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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富達全國資訊服務FIS-US的目標價調升至89元，幅度約3.49%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對富達全國資訊服務(FIS-US)提出目標價估值：中位數由86元上修至89元，調升幅度3.49%。其中最高估值103元，最低估值72元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予富達全國資訊服務評價：積極樂觀16位、保持中立9位、保守悲觀1位。

富達全國資訊服務今(23日)收盤價為80.615元。近5日股價上漲3.49%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FIS市場預估目標價

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