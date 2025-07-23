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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大國家鐵路(CNI-US)EPS預估下修至5.93元，預估目標價為121.86元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對加拿大國家鐵路(CNI-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.05元下修至5.93元，其中最高估值6.13元，最低估值5.78元，預估目標價為121.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.13(6.13)6.917.88.38
最低值5.78(5.79)5.956.287.86
平均值5.95(6.03)6.577.278.12
中位數5.93(6.05)6.577.338.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值139.03億146.50億154.11億162.19億
最低值133.23億132.34億135.03億157.39億
平均值136.02億142.67億150.27億158.94億
中位數135.82億143.85億151.09億158.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.745.505.736.325.12
營業收入103.03億115.47億131.40億124.68億124.43億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大國家鐵路(CNI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNI

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