鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大國家鐵路(CNI-US)EPS預估下修至5.93元，預估目標價為121.86元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對加拿大國家鐵路(CNI-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.05元下修至5.93元，其中最高估值6.13元，最低估值5.78元，預估目標價為121.86元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.13(6.13)
|6.91
|7.8
|8.38
|最低值
|5.78(5.79)
|5.95
|6.28
|7.86
|平均值
|5.95(6.03)
|6.57
|7.27
|8.12
|中位數
|5.93(6.05)
|6.57
|7.33
|8.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|139.03億
|146.50億
|154.11億
|162.19億
|最低值
|133.23億
|132.34億
|135.03億
|157.39億
|平均值
|136.02億
|142.67億
|150.27億
|158.94億
|中位數
|135.82億
|143.85億
|151.09億
|158.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.74
|5.50
|5.73
|6.32
|5.12
|營業收入
|103.03億
|115.47億
|131.40億
|124.68億
|124.43億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大國家鐵路(CNI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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