【Joe’s華爾街脈動】企業財報利空，美股漲勢暫歇；台灣AI熱潮面臨關稅考驗
Joe Lu
投資人焦點從宏觀樂觀情緒轉向企業個別財報及美國貿易政策，導致美股趨於謹慎，而台灣特定類股則維持動能，兩市格局分歧。
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 29 日 美東時間
重點摘要
- 受指標性企業財報令人失望的影響，美股指數從歷史高點回落，其利空蓋過了近期美歐貿易協議帶來的樂觀情緒。
- 市場出現明顯的兩極分化：美國工業和醫療保健類股因財測疲弱而下跌，與此同時，台灣的 AI 供應鏈，特別是印刷電路板 (PCB) 和電源零組件類股，則持續強勁上攻。
- 在本週稍晚聯準會政策聲明及關鍵通膨數據公布前，投資人採取防禦性佈局，推升公債價格，導致殖利率回落。
- 受股市樂觀情緒所驅動，台灣消費者信心指數出現五個月來首次回升，惟此樂觀情緒正受到全球需求放緩的挑戰。
- 迫在眉睫的事件風險加劇，市場正嚴陣以待美國即將宣布的對台關稅政策，以及鴻海 (Hon Hai) 一項未公開的重大訊息。
隨著市場焦點從廣泛的宏觀利多逐步轉向企業基本面與特定地緣政治風險的具體現實，(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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