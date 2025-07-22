盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報5682.2點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日09:41，費城半導體下跌57.22點（或1%），暫報5682.20點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.64%
- 近 1 月：+10.13%
- 近 3 月：+52.97%
- 近 6 月：+6.71%
- 今年以來：+15.25%
焦點個股
費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領跌。恩智浦半導體(NXPI-US)下跌2.41%；超微半導體(AMD-US)下跌2.14%；輝達(NVDA-US)下跌1.94%；博通(AVGO-US)下跌1.75%；美光科技(MU-US)下跌1.63%。
部分成分股表現相對穩健，安森美半導體(ON-US)上漲1.19%；超捷國際(MCHP-US)上漲0.64%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲0.59%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.52%；英特爾(INTC-US)上漲0.48%。
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