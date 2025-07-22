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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報5682.2點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間22日09:41，費城半導體下跌57.22點（或1%），暫報5682.20點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.64%
  • 近 1 月：+10.13%
  • 近 3 月：+52.97%
  • 近 6 月：+6.71%
  • 今年以來：+15.25%

焦點個股


費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領跌。恩智浦半導體(NXPI-US)下跌2.41%；超微半導體(AMD-US)下跌2.14%；輝達(NVDA-US)下跌1.94%；博通(AVGO-US)下跌1.75%；美光科技(MU-US)下跌1.63%。

部分成分股表現相對穩健，安森美半導體(ON-US)上漲1.19%；超捷國際(MCHP-US)上漲0.64%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲0.59%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.52%；英特爾(INTC-US)上漲0.48%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5586.04-2.67%
恩智浦半導體221.9374-2.77%
超微半導體150.23-4.31%
輝達165.53-3.41%
博通276.723-3.99%
美光科技108.4827-4.19%
安森美半導體60.915+0.60%
超捷國際73.63-0.30%
萊迪思半導體51.975-0.34%
思佳訊半導體72.54-0.25%
英特爾23.22-0.17%

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