腦機接口新里程碑！馬斯克Neuralink首次一天完成兩例手術

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-22 12:06

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全球首富馬斯克旗下腦機接口公司 Neuralink 周一（21 日）宣布一項重大進展：在一天內完成兩例腦機接口晶片植入手術，代表 Neuralink 又創下一個新里程碑。

馬斯克Neuralink首次一天完成兩例手術。（圖：Shutterstock）

Neuralink 周一上午在 X 上宣布，在一天內正式完成兩例植入手術，8 號和 9 號患者都在剛剛過去的周末接受植入。

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「本周末我們成功完成了 P8 和 P9 手術，首次一天內完成兩例手術。兩位參與者都恢復得很好，精神很棒。」 Neuralink 在簡短的聲明中表示。該公司沒有透露手術具體日期。

馬斯克隨後轉發上述聲明，並寫道：「Neuralink 將為數百萬人，甚至數十億人帶來改變人生的巨大福祉。想像摯愛能夠重新行走，或是患有痴呆症的父母，能夠再次認出孩子。」

腦機接口技術通過將微型電極植入大腦，實現與神經元直接交互，旨在建立大腦與外部設備無縫連接。

目前 Neuralink 已完成 9 例腦機接口人體手術。根據該公司此前發布的訊息，2025 年計劃完成 20 至 30 次植入手術。

腦機接口技術被用於幫助對抗一些足以改變人生的疾病，如肌萎縮側索硬化症（ALS），以及頸脊髓損傷。最終，這項技術有望解決焦慮、抑鬱、失明等疾病。

2023 年 Neuralink 獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准啟動人體臨床試驗，2024 年完成全球首例腦機接口晶片植入手術。

今年 5 月，Neuralink 的腦機接口設備 Link 獲得美國食品藥品監督管理局「突破性醫療設備」認證，用於幫助嚴重語言障礙患者恢復交流能力。這一認證象徵 Neuralink 在探索治療疾病的方法上取得重大進展，預示這項技術將加速進入臨床應用階段。