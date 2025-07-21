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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報5790.36點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間21日10:15，費城半導體上漲57.74點（或1.01%），暫報5790.36點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.64%
  • 近 1 月：+10%
  • 近 3 月：+49.58%
  • 近 6 月：+7.96%
  • 今年以來：+15.11%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲3%；安森美半導體(ON-US)上漲2.72%；格羅方德(GFS-US)上漲2.7%；高通(QCOM-US)上漲2.22%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲2.21%。

部分成分股表現相對疲軟，邁威爾科技(MRVL-US)下跌1.96%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.42%；和康電訊(MTSI-US)下跌0.05%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5794.271.08%
安謀控股公司163.74+4.47%
安森美半導體62.56+3.03%
格羅方德41.21+2.18%
高通158.64+2.48%
恩智浦半導體230.9+2.21%
邁威爾科技72.98-2.24%
艾司摩爾729.63-0.67%
和康電訊141.94-0.12%

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