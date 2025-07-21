盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報5790.36點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間21日10:15，費城半導體上漲57.74點（或1.01%），暫報5790.36點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.64%
- 近 1 月：+10%
- 近 3 月：+49.58%
- 近 6 月：+7.96%
- 今年以來：+15.11%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲3%；安森美半導體(ON-US)上漲2.72%；格羅方德(GFS-US)上漲2.7%；高通(QCOM-US)上漲2.22%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲2.21%。
部分成分股表現相對疲軟，邁威爾科技(MRVL-US)下跌1.96%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.42%；和康電訊(MTSI-US)下跌0.05%。
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