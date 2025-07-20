台積電推進全球25座新廠 廠務工程產業迎接日不落商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-20 13:46

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

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業界人士指出，此次建廠潮將一路延續至 2028 年後，尤其現階段願意從事工程的人員減少，整體供給呈現短缺，也讓廠務工程價格只增不減，整體產業環境優化，加上海外建廠的經驗，為各家業者提升專業與國際競爭力，有助進一步提升毛利。

盤點台積電台灣布局，北部的新竹寶山 F20 已進入量產階段，P1 月產能預計年底達到 1 萬片，P2 也已完工啟用，P3 與 P4 正如火如荼興建，預計 2026 年完工。

中科二期也在上周宣布正式交地予台積電，為台積電的 F25，預計規劃設置 4 座廠房，最快將於今年底前動工，並力拚 4 座廠在 2 年內完工，進一步壯大中台灣的先進製程版圖。

嘉義則是台積電的先進封裝大聚落，AP7 儘管近來遭遇挑戰，但長期來看，整體規劃達 8 座廠，其中，P1 近期因發生多起工安意外，目前仍為停工狀態，P2、P3 將導入 SoIC 技術，P4 則導入 CoPoS 技術，四座廠區預計於近兩三年密集開工與完工，協助台積電站穩在先進封裝的地位。

南台灣的高雄 F22 廠區是台積電 2 奈米製程的生產重鎮，目前 P1 已投產、P2 預定年底完工，P3 施工進行中、預計明年完工，而 P4 與 P5 也順利通過環評審查，預定今年動工、並在 2027 年完工並導入量產，後續還規劃 P6，展現高雄成為下一座先進製程重鎮的雄心。

放眼海外，日本熊本二廠歷經多次延宕，預定下半年動工。美國亞利桑那州 F21 廠區中 P1 已進入量產、P2 完成結構，並加速建置 P3，預計導入 2 奈米與 A16 製程，並搭配 2 座先進封裝廠。歐洲方面，德國德勒斯登新廠也已動工，預計 2027 年投產。