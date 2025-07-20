search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

台積電推進全球25座新廠 廠務工程產業迎接日不落商機

鉅亨網記者魏志豪 台北


台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在此次法說釋出自家樂觀展望，顯見未來數年打遍天下無敵手，為因應客戶強勁需求，台積電正擴大全球布局，預期未來數年內，包括台灣、美國、日本到歐洲至少會有 25 座新廠落成，不僅為先進製程與封裝產能鋪路，也為本土廠務工程業者注入一劑強心針，串起日不落工程網。

cover image of news article
台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

業界看好，台積電未來數年將在全球同步推進超過 25 座新廠的興建，為機電工程、無塵室、水氣化、建築土木等工程領域帶來龐大商機。供應鏈漢唐 (2404-TW)、聖暉 *(5536-TW)、亞翔 (6139-TW)、帆宣 (6196-TW)、洋基工程 (6691-TW)、朋億 *(6613-TW)、銳澤 *(7703-TW)、矽科宏晟 (6725-TW) 都可望大啖客戶建廠潮。


業界人士指出，此次建廠潮將一路延續至 2028 年後，尤其現階段願意從事工程的人員減少，整體供給呈現短缺，也讓廠務工程價格只增不減，整體產業環境優化，加上海外建廠的經驗，為各家業者提升專業與國際競爭力，有助進一步提升毛利。

盤點台積電台灣布局，北部的新竹寶山 F20 已進入量產階段，P1 月產能預計年底達到 1 萬片，P2 也已完工啟用，P3 與 P4 正如火如荼興建，預計 2026 年完工。

中科二期也在上周宣布正式交地予台積電，為台積電的 F25，預計規劃設置 4 座廠房，最快將於今年底前動工，並力拚 4 座廠在 2 年內完工，進一步壯大中台灣的先進製程版圖。

嘉義則是台積電的先進封裝大聚落，AP7 儘管近來遭遇挑戰，但長期來看，整體規劃達 8 座廠，其中，P1 近期因發生多起工安意外，目前仍為停工狀態，P2、P3 將導入 SoIC 技術，P4 則導入 CoPoS 技術，四座廠區預計於近兩三年密集開工與完工，協助台積電站穩在先進封裝的地位。

南台灣的高雄 F22 廠區是台積電 2 奈米製程的生產重鎮，目前 P1 已投產、P2 預定年底完工，P3 施工進行中、預計明年完工，而 P4 與 P5 也順利通過環評審查，預定今年動工、並在 2027 年完工並導入量產，後續還規劃 P6，展現高雄成為下一座先進製程重鎮的雄心。

放眼海外，日本熊本二廠歷經多次延宕，預定下半年動工。美國亞利桑那州 F21 廠區中 P1 已進入量產、P2 完成結構，並加速建置 P3，預計導入 2 奈米與 A16 製程，並搭配 2 座先進封裝廠。歐洲方面，德國德勒斯登新廠也已動工，預計 2027 年投產。

台積電建廠規畫

 

在建中

將動工

規劃中

累計

新竹 F20

P3、P4

 

 

2

台中 F25

 

P1-P4

 

4

嘉義 AP7

P1、P2

P3-P5

P6-P8

8

高雄 F22

P2、P3

P4、P5

P6

5

美國 F21

P2

P3

2 座先進封裝廠

4

日本 JASM

 

第二座

 

1

歐洲 ESMC

第一座

 

 

1

累計

 

 

 

25
台積電建廠規畫。(鉅亨網記者魏志豪整理)

 

文章標籤

台積電廠務工程漢唐聖暉亞翔機電工程無塵室水氣化

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1155+2.21%
銳澤157.5+0.32%
朋億188-2.08%
帆宣211.5+1.68%
亞翔345+0.73%
聖暉510-1.73%
漢唐759+3.13%
洋基工程490+2.73%
矽科宏晟229.5+0.79%
台積電ADR240.4-2.12%

鉅亨贏指標

了解更多

#大戶買散戶拋

偏強
台積電

50%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
銳澤

85.71%

勝率

延伸閱讀



Empty