鉅亨網新聞中心 2025-07-18 15:00

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繼 OpenAI 之後，人工智慧領域的另一巨頭 Anthropic 正迅速崛起，其估值有望突破 1,000 億美元大關，成為全球第二家估值達千億美元的 AI 獨角獸。這一里程碑式的進展，距離其上次宣布的 580 億美元估值僅過去短短四個月，顯示出市場對 Anthropic 未來發展的極度看好。

Claude Code營收暴增5.5倍！Anthropic可望成全球第二家千億級AI獨角獸。(圖:shutterstock)

Anthropic 是一家人工智慧研究和開發公司，致力於構建安全、有益的 AI 系統。其旗艦產品 Claude 系列模型，旨在提供強大的語言和程式碼生成能力，助力用戶解決複雜問題。

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根據《The Information》的報導，多位投資人正積極推動這筆巨額融資交易，而 Anthropic 旗下專為程式設計師打造的 AI 助手「Claude Code」正是此次估值飆升的關鍵驅動力。自今年 5 月推出 Claude 4 模型以來，Claude Code 的表現令人驚艷：每週下載量暴增 6 倍，達到 300 萬次；活躍用戶規模成長 300%；營收成長率更是超過 5.5 倍。

Anthropic 向投資人透露，Claude Code 目前的年化收入已超過 2 億美元，或每月貢獻超過 1,670 萬美元的營收。這款強大的 AI 助手，可透過 Claude 訂閱或 API 使用，旨在協助程式設計師撰寫程式碼、偵錯並解釋複雜邏輯，極大地提升了開發效率。

儘管 Anthropic 目前的獲利能力仍不及 OpenAI，但其成長速度卻更為迅猛。目前 Claude 模型的直接銷售毛利率約為 60%，並正朝著 70% 邁進。雖然透過 AWS 和 Google Cloud 通路的銷售曾出現負毛利率，導致整體毛利率可能在 50%-55% 之間，但這並未阻礙其營收的爆炸性增長。

數據顯示，2025 年上半年，Anthropic 的年化營收已突破 40 億美元，是去年同期的 4 倍。公司預計到 2026 年，年營收將達到 120 億美元。儘管 Anthropic 去年燒掉了 56 億美元，今年預計再燒 30 億美元，但投資人對其未來充滿信心，願意以未來收入的 25 倍估值進行投資。這與 OpenAI 年初與軟銀談判時，將公司估值定為未來營收的 43 倍，並在隨後將年收入從約 60 億美元提升至超過 100 億美元的案例有異曲同工之妙。