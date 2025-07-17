〈陸股盤後〉彭博稱川普對中立場軟化 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-17 16:30

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中國股市三大指數周四（17 日）收盤同步走高，消息人士透露，美國總統川普為了跟中國國家主席習近平見面，並達成美中貿易協議，他對中國的立場已經軟化。

彭博稱川普對中立場軟化，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤漲 0.37% 報 3,516.83 點，深證成指漲 1.43% 報 10,873.62 點，創業板指大漲 1.76% 報 2,269.33 點，滬深京三市成交額合計人民幣 1.5605 兆元。

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據《彭博》周三報導，川普上任六個月以來，對美中貿易逆差和就業流失的言論有所鬆動。現在他專注於與北京達成採購協議，追求短期成果，而非解決貿易失衡根源。

川普周二表示，會以「非常友善的方式」與中國競爭。消息人士稱，他在內部會議往往是最不鷹派的聲音。

為了緩解美中緊張局勢，美國官員正準備延後 8 月 12 日的期限，屆時美國對中國的關稅將在 90 天休戰期結束後回升至 145%。