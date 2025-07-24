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【Joe’s華爾街脈動】美日貿易協議推升美股創新高，與謹慎的台灣市場形成分歧

Joe Lu


貿易突破緩解近期關稅擔憂，帶動美國市場廣泛上漲，而台灣股市則因本土不確定性下跌

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【Joe’s華爾街脈動】美日貿易協議推升美股創新高，與謹慎的台灣市場形成分歧 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 23 日


重點摘要
  • 在美國和日本宣布一項重大的貿易協議後，美國股市飆升至新高紀錄，標普 500 指數收盤再創新高。
  • 市場呈現明顯分歧，美國股市普遍上漲，而台灣加權指數則因未解決的關稅擔憂而急跌失守關鍵的 23,000 點大關。
  • 在風險偏好交易日中，債券殖利率溫和上揚，10 年期美國公債殖利率移至 4.38%，但仍處於近期區間內。
  • 第二季企業財報前景有所改善，88% 已公布財報的標普 500 指數成分股公司超出預期，使綜合成長預測上修。
  • 一項具里程碑意義的美日貿易協議，將計畫中的關稅降至 15%，並包含日本對美 5500 億美元的投資承諾，果斷地平息了市場的擔憂。

美日貿易協議的宣布成為強力催化劑，迅速將美國市場情緒由焦慮轉為樂觀 (全文未完)

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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

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