【Joe’s華爾街脈動】美日貿易協議推升美股創新高，與謹慎的台灣市場形成分歧
Joe Lu
貿易突破緩解近期關稅擔憂，帶動美國市場廣泛上漲，而台灣股市則因本土不確定性下跌
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 23 日
重點摘要
美日貿易協議的宣布成為強力催化劑，迅速將美國市場情緒由焦慮轉為樂觀 (全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉美日達協議 歐盟成下一目標 那指標普再創歷史新高
- 【Joe’s華爾街脈動】標普創高但市場分歧，關稅隱憂拖累科技股
- 【Joe’s華爾街脈動】科技狂潮！美股飆創新高，為全球市場定調牛市
- 【Joe’s華爾街脈動】歐盟關稅威脅使美股漲勢受阻；台積電AI驅動的創紀錄財報預示台股將飆升
下一篇