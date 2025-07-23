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【Joe’s華爾街脈動】標普創高但市場分歧，關稅隱憂拖累科技股

Joe Lu


投資人焦點從全面上漲轉向特定財報影響，引發資金從領導類股輪動

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【Joe’s華爾街脈動】標普創高但市場分歧，關稅隱憂拖累科技股 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 22 日 美東時間


重點摘要
  • 美國市場呈現明顯分歧，標普 500 指數微幅創下新高，而以科技股為重的那斯達克指數則從近期高點回落。
  • 大型科技股的回檔中止了連續九天的漲勢，引發資金輪動至包括小型股在內的其他領域。
  • 隨著投資者謹慎情緒升溫，美國公債殖利率下滑，十年期公債殖利率在尋求避險的過程中跌至 4.33%。
  • 第二季財報季正揭示貿易政策的實質影響，通用汽車 (General Motors) 因關稅提列 11 億美元的虧損即為明證。
  • 逼近的 8 月 1 日關稅最後期限仍然是市場主要的不利因素，儘管貿易談判仍在進行，但已造成投資者的不確定性。

市場表面之下正出現明顯的資金輪動，這是一項關鍵訊號，表明投資者的信心正面臨考驗。(全文未完)

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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

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