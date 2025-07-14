美媒爆：川普將宣布援烏新計畫 包括攻擊性武器

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-14 14:43

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兩位知情人士透露，美國總統川普預定周一（14 日）宣布一項針對烏克蘭的新軍援計畫，預計將包括對烏提供攻擊性武器。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

川普向烏克蘭提供攻擊性武器，將是一次重大轉變。此前他一直表示，只會提供防禦性武器，以避免俄烏衝突加劇。

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據美國《Axios》周日報導，知情人士表示，有理由相信這項計畫可能包括能夠深入打擊俄羅斯境內目標（包括莫斯科）的長程飛彈，但他們不清楚政府是否已做出最終決定。

南卡羅萊納參議員格雷厄姆說：「川普對（俄羅斯總統）普丁很火大，明天（14 日）他的聲明會非常激進。」

上述計畫由烏克蘭總統澤倫斯基在兩周前北約（NATO）峰會上提出，並將在川普與北約秘書長呂特會面期間公布。

此外，川普周日表示，將透過北約向烏克蘭提供「愛國者」防空飛彈，由北約向美方支付這些裝備的費用。

川普當天在馬里蘭州安德魯斯聯合基地說：「這是烏克蘭迫切需要的武器」。他還說，美方會向烏方提供各種非常先進的軍事裝備，這對我國來說就是做生意。