鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-14 13:36

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今年世界最有影響力的財政部長們，第二次在美國財長缺席的情況下齊聚南非。

貝森特再度缺席G20 南非峰會黯然失色。(圖:shutterstock)

貝森特本週將再次缺席二十國集團（G20）峰會，延續美國高級官員對南非的抵制行動。這項抵制始於國務卿盧比奧，他因不滿主辦國南非提出的「團結、平等與永續性」主題而拒絕出席。

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南非是非洲第一個主辦 G20 的國家。然而，南非試圖藉此平台推動對發展中國家至關重要的議題的雄心，可能在美國總統川普貿易戰升級的背景下進一步受挫。

自從川普重返白宮以來，這場重要的多邊合作論壇一直受到攻擊，阻礙了南非希望推動的氣候變遷和債務減免等問題的進展。

這場會議在位於南非東南海岸、鄰近港口城市德班的印度洋濱海度假勝地津巴利舉行，恐怕也將遭遇同樣的命運。

除了川普威脅自 8 月 1 日起對主要貿易夥伴徵收重稅外，還將矛頭指向包括南非在內的新興經濟體集團金磚國家（BRICS），揚言對其「反美」政策額外加徵 10% 的關稅。

川普也點名金磚與 G20 成員國巴西，威脅對其徵收 50% 關稅，並抨擊該國起訴前總統博索納羅試圖推翻敗選結果的行動。

南非總統拉馬福薩上週在里約熱內盧會議後，成為首位回應川普的金磚領導人，他表示，美國總統應該「更加認識到世界各個權力中心的崛起」。

幾週前，拉馬福薩曾在白宮橢圓辦公室的電視直播會議中，被川普就虛假的指控——聲稱南非政府忽視對白人農民的「種族滅絕」，當面斥責。

拉馬福薩前仍在努力說服川普出席 11 月於約翰尼斯堡舉行的 G20 領袖峰會，屆時他將把 G20 主席國的職責移交給美國。然而，川普支持南非 G20 優先議題的可能性看來十分渺茫。

南非國際事務研究所首席執行長 Elizabeth Sidiropoulos 在談到氣候融資和可持續性時表示：「「對於過去四、五年來製定的許多議程而言，明年不會有任何進展。」

儘管華盛頓對此漠不關心，但南非仍堅持立場，並將盡力從會議中挽回損失。此次會議將持續一周，週四和週五的會議將由財政部長和央行行長主持。

美國缺席會議的一個後果是，它促使一些所謂的全球南方國家與美國傳統盟友的關係更加密切。