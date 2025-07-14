伊媒披露以色列暗殺細節：以方射6枚飛彈或炸彈 總統腿部受輕傷

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-14 05:30

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據伊朗半官方媒體法爾斯通訊社周日（13 日）報導，在上個月爆發的以伊衝突期間（6 月 16 日），以色列曾試圖在一次空襲行動中暗殺伊朗總統佩澤希齊揚，以及議會議長和司法部長。

伊朗總統佩澤希齊揚。（圖：Shutterstock）

佩澤希齊揚當時在德黑蘭參加伊朗最高國家安全委員會的會議，腿部受輕傷。

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當時這場會議正在德黑蘭西部的一棟政府大樓內舉行，伊朗總統、議會議長、司法部長等高階官員都在大樓底層出席會議，以色列瞄準該建築的出入口，發射六枚飛彈或炸彈，以封鎖逃生路線，並切斷空氣流通。

爆炸發生後，建築內樓層電源被切斷，但官員通過事先準備好的緊急出口逃生。

除了佩澤希齊揚，其他多名官員也在離開時腿部受傷。鑑於以色列發動此次襲擊前獲得消息的準確性，伊朗政府正在調查內部存在滲透者的可能性。

本月早些時候，佩澤希齊揚在接受美國保守派媒體人卡爾森（Tucker Carlson）採訪時表示，在上個月伊朗與以色列的衝突期間，以色列曾試圖暗殺他，但未成功。

據英國《金融時報》7 月 7 日報導，佩澤希齊揚在受訪中說：「以色列確實試圖暗殺，也採取相應行動，但以色列失敗了。」

佩澤希齊揚表示，暗殺行動發生在 12 天戰事期間，當時他正出席一場討論前進方向的會議。他暗示，以色列部隊是透過間諜提供的情報得知他的具體位置。