俄羅斯海軍唯一航母不修了 可能報廢拆解

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-12 05:00

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據《消息報》周五（11 日）報導，俄羅斯國防部可能放棄修復唯一現役航空母艦「庫茲涅佐夫海軍元帥」號，該艦目前已經暫停維修和現代化工作。

俄羅斯唯一現役航空母艦「庫茲涅佐夫海軍元帥」號。（圖：新華社）

俄羅斯太平洋艦前隊司令、海軍上將阿瓦基揚茨表示，停止維修的決定完全正確，即使進行現代化改造，海軍也不需要「庫茲涅佐夫海軍元帥」號。

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他認為，航空母艦是一種非常昂貴且低效的海上武器，未來屬於機器人化系統和無人航空器載體，如果俄羅斯決定不繼續維修，這艘航母只能報廢，拆解成金屬材料。

俄羅斯退役海軍少將切克馬索夫表示，海軍是否決定還需要航母，很大程度上取決於戰略規劃文件，特別是《2030 年前國家海洋軍事活動政策基本原則》。這份文件提到，北方艦隊和太平洋艦隊需要各擁有一支航母編隊。

俄羅斯軍事專家丹迪金認為，儘管在水面和水下作戰的無人系統有所發展，但在遠洋航行航空掩護仍然不可或缺。

「當然，『庫茲涅佐夫海軍元帥』號的情況很複雜：維修時間長，問題不斷，還發生火災。但目前印度、中國等國都在發展航母艦隊，表明此類艦艇仍有需求。至於我國如何決定，取決於最高領導層和海軍總司令部的判斷。」丹迪金說。

俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所戰略規劃研究中心研究員克拉姆尼克也強調了航母的重要性。他認為，現代海軍離不開航空支持，沒有航空母艦，就只能依賴岸基航空兵支援。因此，「庫茲涅佐夫海軍元帥」號應被另一艘航母取代。

他說：「有人認為，繼續改造和維修『庫茲涅佐夫海軍元帥』號不合算。這艘艦艇在物理上已經相當老舊，設計過時，動力裝置也不太可靠。10 年後，它將年滿 50 歲，即使能服役到 2040 年，也不長久。因此，俄羅斯應結合『庫茲涅佐夫海軍元帥』號的經驗，建造另一艘軍艦。我國有能力做到這一點，有建造該級別艦艇的船廠。」