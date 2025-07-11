鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-11 14:00

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製藥巨頭默沙東 (MRK-US)(默克)) 宣布，已同意以約 100 億美元的價格收購生物製藥公司 Verona Pharma。這項重大交易預計將在 2025 年第四季完成。

默沙東百億收購Verona Pharma：強化呼吸道產品線並應對專利到期挑戰(圖:shutterstock)

此次收購的核心是 Verona Pharma 旗下已獲美國 FDA 核准的慢性阻塞性肺病 (COPD) 治療藥物 Ohtuvayre(ensifentrine)。Ohtuvayre 是一種創新型磷酸二酯酶 3 與 4(PDE3 和 PDE4) 雙重抑制劑，兼具支氣管擴張和非類固醇抗炎效果。它不僅是 20 多年來首個用於治療 COPD 的新型吸入機制藥物，更能滿足 COPD 患者持續未被滿足的症狀需求。

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對默沙東而言，此次收購是其重組產品組合的重要策略，旨在增強其心肺疾病領域的產品線與組合。尤其重要的是，這項交易將幫助默沙東應對其核心抗癌藥物 Keytruda(可瑞達) 即將於 2028 年到期的專利所帶來的營收缺口挑戰。

默沙東董事長兼執行長 Robert M Davis 表示，此次收購體現了公司為患者提供創新治療的承諾，並能為股東帶來近期和長期的成長與價值。

Verona Pharma 總裁兼執行長 David Zaccardelli 指出，Ohtuvayre 自 2024 年 8 月在美國上市以來，市場反應迅速且需求加速成長。他相信默沙東的廣泛商業版圖和業界領先的臨床能力將加速 Ohtuvayre 惠及更多 COPD 患者。

本次交易中，默沙東將以每股美國存託股 (ADS)107 美元的價格收購 Verona Pharma，這較 Verona Pharma 最近的收盤價溢價 23%。

交易已獲得雙方董事會的支持，但仍需多項批准才能最終完成，包括依據《哈特 - 斯科特 - 羅迪諾反壟斷改進法案》(HSR Act) 的反壟斷審查、Verona Pharma 股東的認可，以及英格蘭及威爾士高等法院的批准。