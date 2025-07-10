營收速報 - 敦陽科(2480)6月營收8.43億元年增率高達32.87％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為42.47億元，累計年增率19.97%。
最新價為158.5元，近5日股價下跌-0.95%，相關資訊服務上漲0.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-16 張
- 外資買賣超：-24 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|8.43億
|33%
|35%
|25/5
|6.23億
|15%
|-13%
|25/4
|7.13億
|17%
|6%
|25/3
|6.75億
|16%
|1%
|25/2
|6.71億
|15%
|-7%
|25/1
|7.22億
|22%
|-20%
敦陽科(2480-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為電腦系統、電腦週邊、網路產品及電腦軟體之規劃、銷售及整合。系統整合及諮詢與維修等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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