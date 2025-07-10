search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 敦陽科(2480)6月營收8.43億元年增率高達32.87％

鉅亨網新聞中心


敦陽科(2480-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣8.43億元，年增率32.87%，月增率35.23%。

今年1-6月累計營收為42.47億元，累計年增率19.97%。

最新價為158.5元，近5日股價下跌-0.95%，相關資訊服務上漲0.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-16 張
  • 外資買賣超：-24 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 8.43億 33% 35%
25/5 6.23億 15% -13%
25/4 7.13億 17% 6%
25/3 6.75億 16% 1%
25/2 6.71億 15% -7%
25/1 7.22億 22% -20%

敦陽科(2480-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為電腦系統、電腦週邊、網路產品及電腦軟體之規劃、銷售及整合。系統整合及諮詢與維修等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收敦陽科

相關行情

台股首頁我要存股
敦陽科158.5+0.96%
美元/台幣29.240+0.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
敦陽科

70.59%

勝率

延伸閱讀



Empty