鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-10 12:10

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法國總統馬克宏周二 (8 日) 赴英國展開為期三天的國事訪問，成為英國脫歐後首位造訪的歐盟國家元首，此訪恰逢全球貿易摩擦加劇、美國關稅威脅升級和地緣政治風險攀升的關鍵時期，英國也正面臨脫歐後財政壓力加大、債券殖利率攀升及英鎊匯率波動等多重挑戰。

脫歐後首位歐盟國家元首訪英 專家曝法總統馬克宏造訪英倫三大目的（圖：Shutterstock）

近年來，英法關係在經歷脫歐初期的冷淡後逐步回暖，尤其是工黨領袖施凱爾就任首相後，兩國關係顯著改善。馬克宏此趟英倫行兼具重要的政治象徵意義跟經濟現實考量，既是兩國政治互信的體現，更是面對能源安全、金融穩定與全球戰略挑戰的合作宣言，展現了後脫歐時代英法關係的深度與廣度。

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英國以極高規格接待馬克宏，周二抵達倫敦西部諾索爾特軍事基地，受到威廉王子與凱特王妃迎接，隨後前往溫莎城堡接受國王查理三世與卡蜜拉王后的正式歡迎，包括馬車巡遊、儀仗隊檢閱及國宴等環節。這是法國總統 2008 年首次對英國進行國事訪問，也是查理三世登基後首次接待歐盟國家元首。

國防、移民和投資是馬克宏此訪核心議題。

馬克宏在英國國會發表演講時含蓄地批評英國脫歐決定，強調歐洲在國防安全、競爭力和民主價值上的緊密聯繫，呼籲透過青年交流計畫等方式加強聯繫。他特別關注移民問題，主張法英共同應對非法移民挑戰，預計將宣布法國加大打擊偷渡船隻的措施。

在安全事務上，馬克宏重申法英作為歐洲核武大國和軍事強國的責任，強調兩國在維護歐洲安全中的關鍵作用，並呼籲加薩停火。

經濟合作方面，法國能源巨頭 EDF 宣布向英國薩福克郡塞茲威爾 C 核電計畫追加投資 11 億英鎊，使其持股比例降至 12.5%。該核電計畫是英國第二座 EPR 反應器，預計為 600 萬戶家庭供電，協助英國實現 2050 年淨零排放目標。英國政府承諾投入 178 億英鎊。這項投資不僅強化英國能源安全，緩解公共財政壓力，也將創造大量就業機會，帶動區域經濟發展。