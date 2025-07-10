韓國法院批准拘留令 尹錫悅再度被拘押

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-10 09:50

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韓國首爾中央地方法院經過審理，周四（10 日）凌晨批准特檢組申請的針對前總統尹錫悅的拘留令。尹錫悅在今年初首度被拘押之後，再度被拘押在首爾看守所。

韓國前總統尹錫悅。（圖：Shutterstock）

法院表示，尹錫悅有湮滅證據嫌疑，因此批准拘留令。接下來，尹錫悅將在拘押下繼續接受調查，調查機關也可能追加起訴。

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當地時間 7 月 9 日晚，針對尹錫悅拘留令必要性審查在經歷近 7 個小時的審理之後，結束法庭問詢階段。尹錫悅乘坐車輛離開首爾中央地方法院，被押往首爾看守所，等待審查結果。

本月 6 日，韓國負責調查緊急戒嚴事件的特檢組，以妨礙公務、偽造公文等嫌疑要求法院拘留尹錫悅。這是今年 3 月 8 日尹錫悅首次拘留被取消、尹錫悅獲釋後，調查機關再次向法院申請要求拘留尹錫悅。