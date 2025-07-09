營收速報 - 長園科(8038)6月營收4,865萬元年增率高達877.08％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為2.01億元，累計年增率461.07%。
最新價為38.4元，近5日股價上漲0.65%，相關電子零組件類指數下跌-1.53%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8 張
- 外資買賣超：-9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|4,865萬
|877%
|-20%
|25/5
|6,115萬
|1363%
|16%
|25/4
|5,285萬
|1198%
|416%
|25/3
|1,023萬
|29%
|-54%
|25/2
|2,209萬
|946%
|275%
|25/1
|590萬
|-53%
|-83%
長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 皇鼎(5533)6月營收1.82億元年增率高達82.32％
- 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)6月營收44.25億元年增率高達107.25％
- 營收速報 - 遠雄來(2712)6月營收4,259萬元年增率高達114.69％
- 營收速報 - 隴華(2424)6月營收1,499萬元年增率高達211.15％
上一篇
下一篇