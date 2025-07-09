鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-09 07:00

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港股又出現穩定幣概念股暴漲行情，金涌投資 (01328-HK) 周二 ((8 日) 上演史詩級拉升，午後最高觸及每股 15 港元，單日漲幅峰值達 653.77%，最終收於 12.6 港元，全天漲幅 533.17%。這一價格不僅刷新 2016 年 10 月以來新高，更較前一交易日 1.99 港元的收盤價實現逾五倍增長。

單日狂拉653%！港股再現穩定幣妖股 金涌投資股價創8年高 市值單日暴增102億（圖：Shutterstock）

此外，金涌投資周二成交量達 2170 萬股，成交額 2.13 億港元，總市值飆漲至 32.33 億港元。對比上周五 (4 日)5.11 億港元的市值，單日市值暴增 27.22 億港元 (約 102 億台幣)。

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股價異動源自於金涌投資周一 (7 日) 揭露的重大合作消息。金涌投資周一公告，已於 7 月 4 日與亞洲數位貨幣解決方案提供商 AnchorX 簽訂戰略合作框架備忘錄，雙方擬在跨境支付、穩定幣應用場景拓展、數位資產交易管理及區塊鏈技術投資四大領域展開深度合作。具體包括：依托 AnchorX 開發的與離岸人民幣掛鉤的穩定幣 AxCNH，助力中國企業與「一帶一路」沿線國家貿易結算，降低匯率風險；探索穩定幣在證券、期貨、外匯等金融交易場景的應用；開發基於 AxCNH 的數位資產交易策略服務。

值得關注的是，此次合作背後浮現資本連結。AnchorX 策略贊助商包括弘毅投資及區塊鏈企業樹圖 (Conflux)，其中弘毅投資透過開曼群島註冊的 Hony Capital Group 持有金涌投資 60.81% 股份，其董事長趙令歡同時擔任金涌投資董事長。

公開資料顯示，弘毅投資成立於 2003 年，業務涵蓋私募股權、不動產、證券基金等領域。AnchorX 已獲哈薩克阿斯塔納金融監理局頒發的法定貨幣掛鉤穩定幣發行牌照，正籌備與港幣掛鉤的穩定幣 AxHKD。樹圖研究院則是上海市政府引進的區塊鏈底層技術研究機構，2018 年完成 3,500 萬美元天使輪融資，投資方包含紅杉中國、火幣全球生態基金等。

儘管股價暴漲，金涌投資基本面仍顯平淡。2024 年財報顯示，公司實現營收 9749.3 萬港元，年增 119.95%，歸母淨利 6736.6 萬港元，增幅 45.21%。先前股價長期低迷，曾長期徘徊 2 港元區間，去年 4 月 22 日更跌至 1.3 港元低點，年初至 7 月 7 日日均成交量僅 63 萬股。

穩定幣概念股近期持續升溫。自 5 月 21 日香港立法會通過《穩定幣條例草案》後，相關個股表現搶眼。國泰君安國際 6 月 25 日單日暴漲 198.39%，累計漲幅達 390.32%。在 A 股，恆寶股份、四方精創等 6 月以來漲幅超 140%。

不過也有宜通世紀等多家公司澄清未涉足該領域。香港財經事務及庫務局局長徐正宇周一透露，今年內將發放首批穩定幣牌照，8 月 1 日《穩定幣條例》將正式實施，標誌著全球首個法幣穩定幣全面監管框架落地。

博通諮詢金融業首席分析師王蓬博指出，穩定幣在跨國支付領域具備降低交易成本、提升結算效率的優勢，但無法取代現有支付體系。「發展仍面臨監管合規、技術成熟度及市場接受度三重挑戰，相關機構需審慎評估長期投入與短期市場熱點的平衡。」