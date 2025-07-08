鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-08 15:00

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美國政府上月終止一項已運作一甲子的低收入青年職業培訓計劃，涉及 99 個由私人承包商營運的培訓項目，直接影響超過 2.1 萬名在校學生。這項 1964 年設立的「反貧困戰爭」項目，曾為數百萬弱勢青年提供住宿式職業技能培訓，如今因「業績不佳和預算赤字」面臨終結。

美終止一甲子弱勢青年職訓計畫 6.5萬人受影響 專家：技工斷層將重創經濟（圖：Shutterstock）

《CNN》報導，21 歲的 Chole Lawson 成為這場變故的縮影。這位來自德州斯普倫多拉鎮的年輕人過去一年半都在為生計掙扎。每晚步行 4 英里前往 Subway 打工，時薪 8.25 美元的收入僅能勉強維持在不安全旅館的住宿開支。正當她透過上述計畫獲得火車司機面試機會，並有望獲得 8 萬美元年薪的工作時，培訓計畫的突然中止讓她的未來再次蒙上陰影。

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她說：「說實話，我沒有未來。」她的感慨也道出了兩萬多名學員的共同困境。

美國勞工部長 Lori Michelle Chavez-DeRemer 在聲明中強調，項目存在「安全性和財政狀況」隱患，但承諾會保障學員過渡期的權益。

但美國勞工部長的解釋並未能平息爭議。美國就業團協會 (The National Job Corps Association) 直指決策依據有問題，認為勞工部採用疫情期間扭曲的數據誇大安全風險。

該協會數據顯示，全美現有約 6.5 萬名學員正接受包括建築、醫療照護、交通運輸等領域的職業技能培訓。

經濟界的擔憂更為直接。勞動力市場數據和分析公司 Lightcast 勞動市場分析師 Rachel Sederberg 指出，美國正面臨基礎技工嚴重短缺，從維修工到醫療助理等職缺持續擴大。

美國運輸通訊工會主席 Arthur Maratea 警告，工程關閉將加劇鐵路、建築等行業的人才斷層，可能導致供應鏈中斷。「貨運公司找不到足夠工人，港口貨物就會堆積，最終影響每個消費者的餐桌。」

Maratea 還指出，這些經過認證的培訓中心本來就是填補技工缺口的關鍵管道。

最新就業數據顯示，6 月美國 16 至 24 歲青年勞動參與率降至 54.9%，連續第三個月下滑。此外，美國整體勞動參與率也從 1990 年的 66.7% 下降至目前的 62.3%，下降幅度為 4.4 個百分點。

在此背景下，就業培訓計畫的價值愈發凸顯。