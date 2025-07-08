〈焦點股〉官股加入經營權戰局狂掃貨 國票金連2日奔漲停

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-08 11:58

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國票金 (2889-TW) 二大民股旺旺與耐斯集團經營權大戰提前開打，官股券商銜財政部之命加入戰局，昨 (7) 日透過土地銀行證券部、台銀證券等大舉加碼持股，今 (8) 日買盤再度湧入，股價直接漲停鎖住，來到 17.25 元，創一年來的新高價，盤中有逾 10 萬張委買高掛。

國票金董事長魏啟林(右3)主持2025年5月股東會。(鉅亨網資料照)

觀察國票金籌碼面，土銀證券部昨日大舉買超 2.1 萬張，成交比重高達 29%；台銀證券買超近 1.2 萬張，成交比重約 16%；彰銀證券經紀商買超 2342 張，成交比重約 3%。

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由於公股行庫大動作加碼持股，盤中也不乏想要乘機吃豆腐的投機性買盤進場，帶動國票金連續 2 個交易日亮燈漲停，來到 17.25 元，為 2024 年 7 月中以來的新高。

國票金去年獲利亮眼，稅後賺進 21.7 億元，年增 8.54%，每股稅後純益 (EPS)0.61 元。不過，今年以來受到川普關稅衝擊，股、債市遭遇亂流，市場日均量與證券經紀業務市占率均較去年同期低，國票金上半年稅後純益 6 億 5698 萬元，年減 45.83%，EPS 為 0.19 元。