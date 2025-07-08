鉅亨網編輯林羿君 2025-07-08 13:40

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自 25 年前宣布消滅麻疹以來，美國麻疹疫情捲土重來，截至 4 日，全國確診感染病例已近 1,300 例，創下 33 年新高。

美國麻疹死灰復燃 病例創33年新高。(圖:shutterstock)

醫學專家表示，今年美國的麻疹病例數可能被嚴重低估，因為許多病例沒有通報。今年美國已有三人死於麻疹，分別是德州的兩名兒童和新墨西哥州的一名成年人，他們都沒有接種疫苗，這與美國過去 25 年來死於麻疹的總人數相當。

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美國於 2000 年正式宣布消滅麻疹。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，自 2000 年麻疹宣布消滅以來，美國先前每年平均報告麻疹病例數約 180 例麻疹。

美國今年以來的麻疹病例數，需要回溯到 1992 年，才能找到更高數據。 1992 年，美國疾病管制與預防中心（CDC）全年確認了 2,126 例病例，其中以肯塔基州和德州疫情最為嚴重。

考慮到今年時間才過半，今年全年的麻疹病例數量大概率將超過 1992 年總數。

醫學專家表示，麻疹疫情的重新爆發，和美國的疫苗接種率下滑關係密切。由於先前新冠疫情擾亂了兒童的常規就醫，且反疫苗組織的資金在疫情期間膨脹，美國部分地區的麻疹疫苗接種率已跌至防止疫情爆發的關鍵閾值 95% 以下。

這次大規模疫情爆發之際，美國總統川普任命的衛生部長小羅勃甘迺迪 (Robert F Kennedy Jr.) 正對美國疫苗政策進行「顛覆性改革」。

甘迺迪此前一直是知名的反疫苗人士。今年 6 月，他單方面解雇了美國疾病管制與預防中心（CDC）疫苗諮詢小組的全部 17 名專家成員，並在該委員會中重新任命 7 名意識形態盟友，其中就有知名的反疫苗倡導者。該諮詢委員會是美國疫苗分發管道的關鍵環節。