營收速報 - 所羅門(2359)6月營收4.28億元年增率高達94.97％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為22.54億元，累計年增率46.19%。
最新價為132.5元，近5日股價下跌-2.93%，相關其他電子下跌-0.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-893 張
- 外資買賣超：-844 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-49 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|4.28億
|95%
|36%
|25/5
|3.15億
|20%
|7%
|25/4
|2.96億
|10%
|-41%
|25/3
|5.00億
|58%
|27%
|25/2
|3.93億
|43%
|22%
|25/1
|3.22億
|63%
|15%
所羅門(2359-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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