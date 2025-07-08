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鉅亨速報

營收速報 - 所羅門(2359)6月營收4.28億元年增率高達94.97％

鉅亨網新聞中心


所羅門(2359-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣4.28億元，年增率94.97%，月增率35.81%。

今年1-6月累計營收為22.54億元，累計年增率46.19%。

最新價為132.5元，近5日股價下跌-2.93%，相關其他電子下跌-0.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-893 張
  • 外資買賣超：-844 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-49 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 4.28億 95% 36%
25/5 3.15億 20% 7%
25/4 2.96億 10% -41%
25/3 5.00億 58% 27%
25/2 3.93億 43% 22%
25/1 3.22億 63% 15%

所羅門(2359-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為AI視覺軟體開發、機器人代理、工業控制產品代理。燃氣沼氣發電機代理、柴油發電機組代理。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收所羅門

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