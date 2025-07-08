search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.87%，報5541.34點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間08日02:54，費城半導體下跌105.78點（或1.87%），暫報5541.34點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.84%
  • 近 1 月：+12.09%
  • 近 3 月：+56.97%
  • 近 6 月：+6.35%
  • 今年以來：+13.4%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌5.81%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.56%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.47%；安森美半導體(ON-US)下跌3.83%；連貫(COHR-US)下跌3.63%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體5541.20-1.88%
安謀控股公司146.88-5.29%
Onto Innovation Inc.98.7-5.13%
邁威爾科技71.55-4.83%
安森美半導體54.61-3.52%
連貫88.05-3.14%

延伸閱讀



Empty