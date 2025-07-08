盤中速報 - 費城半導體大跌1.87%，報5541.34點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日02:54，費城半導體下跌105.78點（或1.87%），暫報5541.34點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.84%
- 近 1 月：+12.09%
- 近 3 月：+56.97%
- 近 6 月：+6.35%
- 今年以來：+13.4%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌5.81%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.56%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.47%；安森美半導體(ON-US)下跌3.83%；連貫(COHR-US)下跌3.63%。
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