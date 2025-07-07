對等限制！中方對歐盟醫療器械出手
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國財政部周日（6 日）發布通知，即日起在政府採購活動中對部分歐盟進口醫療器械採取對等限制措施，規定預算金額在人民幣 4,500 萬元以上的醫療器械採購，需要採購進口產品者，在履行法定程序後，應當排除歐盟企業（不包括在華歐資企業）參與。
據《環球時報》周一報導，中國財政部表示，對於參與政府採購活動的非歐盟企業，提供的自歐盟進口的醫療器械比重不得超過項目合約總金額 50%。
歐盟於 6 月 20 日根據《國際採購工具》（IPI）提出措施，限制中國企業和產品參與醫療器械公共採購，持續在公共採購領域對中國企業設置壁壘，引發中方強烈不滿。
中國商務部新聞發言人周日說，中方多次通過雙邊對話表示，願與歐方通過對話磋商、雙邊政府採購安排等方式妥處分歧。令人遺憾的是，歐方不顧中國釋出的善意，一意孤行，採取限制措施，構築新的保護主義壁壘，中方不得不採取對等限制措施。
中國商務部新聞發言人強調，相關措施是為了維護中國企業合法權益，維護公平競爭環境。中方措施只針對自歐盟進口醫療器械產品，在華歐資企業生產產品不受影響。
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