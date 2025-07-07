對等限制！中方對歐盟醫療器械出手

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-07 08:59

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中方對歐盟醫療器械出手。（圖：Shutterstock）

據《環球時報》周一報導，中國財政部表示，對於參與政府採購活動的非歐盟企業，提供的自歐盟進口的醫療器械比重不得超過項目合約總金額 50%。

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歐盟於 6 月 20 日根據《國際採購工具》（IPI）提出措施，限制中國企業和產品參與醫療器械公共採購，持續在公共採購領域對中國企業設置壁壘，引發中方強烈不滿。

中國商務部新聞發言人周日說，中方多次通過雙邊對話表示，願與歐方通過對話磋商、雙邊政府採購安排等方式妥處分歧。令人遺憾的是，歐方不顧中國釋出的善意，一意孤行，採取限制措施，構築新的保護主義壁壘，中方不得不採取對等限制措施。