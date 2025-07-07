〈走進中國〉縣域旅遊爆發式增長 越來越多小城突然爆紅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-07 05:00

‌



近年來隨著中國旅遊行業的發展和深入，小城遊持續火熱，其中縣域旅遊快速崛起，成為文旅市場一大亮點。

新疆伊犁哈薩克自治州伊寧市。（圖：新華社）

據《第一財經》報導，進入 7 月，暑期旅遊高峰正式到來。美團旅行的報告顯示，山東曲阜、新疆伊寧、新疆石河子、福建平潭、新疆庫爾勒、江蘇張家港、山東青州、江蘇海安、山東萊西、浙江諸暨成暑期熱門黑馬目的地，30 歲以下年輕遊客佔暑期出行遊客 56% 以上，他們準備開啟「上山下海」旅程，足跡從新疆伊犁到山東海邊小漁村。

‌



全國縣域旅遊研究課題組、華夏佰強旅遊咨詢中心近日在浙江省諸暨市聯合發布第七屆全國縣域旅遊研究成果《全國縣域旅遊發展研究報告 2025》，指出自 2024 年以來，中國縣域旅遊呈現爆發式增長，數據亮眼，市場熱度攀升，體驗升級與年輕化趨勢顯著，成為文旅市場重要增長極。

該報告顯示，2024 年縣域旅遊平均接待遊客總量為 580.79 萬人次，年增 14.26%，旅遊總收入增長 9.96%。

從人群結構來看，Z 世代與千禧一代成縣域旅遊消費主力。縣域旅遊的核心客群以 18～34 歲年輕人為主，其中「90 後」、「00 後」的比重最高，達 39.87%，表現出對「鬆弛感」和「小眾體驗」的強烈需求。

廣東省體改研究會執行會長彭澎認為，隨著旅遊業發展的深入，旅遊觀念和興趣也發生變化。相比去擁擠熱門景點，很多年輕人追求更小眾、更具特色的旅遊體驗，因此近年來小城遊的綜合效應凸顯出來。

該報告指出，政策端持續加碼，各地政府在工作報告中將推動文旅產業高品質發展列為重點內容，致力於打造世界級旅遊名片，並強化文旅重大項目引領，推進「文旅 +」融合發展，為縣域旅遊發展提供堅實政策保障。

交通網絡完善與多樣靈活出行方式，進一步打破地理壁壘，讓縣域資源得以激活。而民宿集群和高檔酒店進駐，提升了服務承載力，切實提升遊客的消費體驗。