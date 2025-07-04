鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-04 13:10

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在上月荷蘭海牙舉行的 2025 年北約峰會上，北約成員國一致承諾，2035 年將每年國內生產毛額 (GDP) 的 5% 用於核心國防需求及與國防和安全相關的開支。這項決定標誌著全球軍事投入進入新一輪擴張週期，國際安全情勢正變得愈發嚴峻。

北約海牙峰會拍板集體擴大防務 專家：世界形勢迎大變化 全球緊張情勢升高

在當前全球化與逆全球化激烈碰撞的大背景下，國防軍工的發展不僅關乎國家安全，也成為國家經濟與科技發展的「定海神針」。

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歷史早已證明，軍事實力是國家安全的基石。世界上第一台數位計算機 ENIAC 的誕生便與美國軍方密不可分。

二戰期間，為滿足計算彈道的需求，美國軍方出資支援研發，最終促成 ENIAC 於 1946 年在賓州大學問世。由此可見，強大的國防不僅守護國家免受戰火侵擾，更推動科技的持續突破。

因此，世界各個主要國家始終將國防建設置於國家發展的戰略核心，中國也不例外。

根據 Wind 數據顯示，從 2016 年至 2025 年，中國國防預算增幅基本維持在 6% 至 8% 之間，展現出穩定的成長態勢。即便在國內 GDP 成長率經歷波動的十年間，國防投入仍維持穩定上升，反映國家對國防建設的高度重視。

在科技日新月異的今天，國防發展的重點已不再侷限於傳統的陸海力量，而是向空中領域快速傾斜。根據《World Air forces 2021》統計，截至 2020 年底，中國現役四代機數量僅佔 2%，但隨著「十四五」計畫的實施，未來幾年料將將新增 300 至 400 架先進戰機，總投入超過人民幣 2000 億元。這項數據清晰表明，空中力量的建設已成為國家戰略的重中之重。

以航空裝備製造龍頭企業中航成飛為例，2021 至 2023 年間，營收從 533.9 億元成長至 749.68 億元，年均複合成長率 (CAGR) 達 18.5%，歸母淨利從 18.5 億元增至 24.23 億元。這一成長速度遠超過 GDP 與軍費整體成長速度，充分反映了國家對空中力量的戰略投入與政策支持。

現代戰爭的形態已發生深刻變化，空中力量成為決定戰爭勝負的關鍵因素。以印巴衝突為例，中國製造的空警 500 預警機在 600 公里外即可偵測敵方軍用機，並將資料即時傳送給己方戰機。殲 10 戰機則依靠空警 500 提供的情報，低空隱蔽飛行，待接近目標後突然升空發射飛彈，迅速擊落敵機後再迅速隱匿。

這種「發現即打擊」的戰術使印度空軍在 5 月 7 日空戰中損失 6 架戰機，包括 3 架法國製的「陣風」戰機、1 架蘇 - 30、1 架米格 - 29 和 1 架「美洲虎」，而巴基斯坦方面零損失，最終迫使印度停戰。

此外，無人機正成為空中力量的重要組成部分。隨著無人機數量的大幅增加，可迅速消耗敵方防空資源，使敵方暴露於全面打擊之下，生存空間被大幅壓縮。

資本市場對此趨勢的反應同樣敏銳。航太 ETF(159227) 在 6 月 23 日至 6 月 30 日期間上漲超過 10%，背後是中航沈飛、中航成飛、航發動力等企業的股價持續走強，顯示市場對空中力量發展前景的強烈看好。