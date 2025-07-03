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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5666.95點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間03日10:24，費城半導體上漲55.9點（或1%），暫報5666.95點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.14%
  • 近 1 月：+16.1%
  • 近 3 月：+29.86%
  • 近 6 月：+11.74%
  • 今年以來：+12.67%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲3.64%；英特爾(INTC-US)上漲2.42%；輝達(NVDA-US)上漲2.23%；博通(AVGO-US)上漲2.04%；美光科技(MU-US)上漲1.31%。

部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌1.28%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.61%；英特格(ENTG-US)下跌0.28%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.2%；芯源系統(MPWR-US)下跌0.1%。

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費城半導體5652.250.73%
連貫91.42+3.46%
英特爾22.3289+2.05%
輝達160.3152+1.95%
博通274.0672+1.54%
美光科技123.23+1.22%
泰瑞達92.515-1.77%
艾司摩爾796.575-0.38%
英特格86.06-0.46%
萊迪思半導體52.05-0.50%
芯源系統762.19-0.29%

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