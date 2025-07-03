盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5666.95點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間03日10:24，費城半導體上漲55.9點（或1%），暫報5666.95點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.14%
- 近 1 月：+16.1%
- 近 3 月：+29.86%
- 近 6 月：+11.74%
- 今年以來：+12.67%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲3.64%；英特爾(INTC-US)上漲2.42%；輝達(NVDA-US)上漲2.23%；博通(AVGO-US)上漲2.04%；美光科技(MU-US)上漲1.31%。
部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌1.28%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.61%；英特格(ENTG-US)下跌0.28%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.2%；芯源系統(MPWR-US)下跌0.1%。
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