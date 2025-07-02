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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5562.51點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間02日10:35，費城半導體上漲55.01點（或1%），暫報5562.51點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.21%
  • 近 1 月：+15.75%
  • 近 3 月：+28.61%
  • 近 6 月：+10.59%
  • 今年以來：+10.59%

焦點個股


費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領漲。恩智浦半導體(NXPI-US)上漲3.21%；台積電ADR(TSM-US)上漲2.96%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.92%；英特格(ENTG-US)上漲2.91%；輝達(NVDA-US)上漲2.11%。

部分成分股表現相對疲軟，英特爾(INTC-US)下跌4.81%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.68%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.73%；格羅方德(GFS-US)下跌0.51%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.1%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5605.711.78%
恩智浦半導體230.605+4.25%
台積電ADR231.285+2.94%
邁威爾科技78.81+3.37%
英特格86.09+4.55%
輝達156.205+1.90%
英特爾22.315-2.34%
安謀控股公司152.748-2.29%
凌雲邏輯109.145+0.14%
格羅方德39.56+0.30%
超捷國際72.75+1.49%

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