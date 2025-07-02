盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5562.51點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日10:35，費城半導體上漲55.01點（或1%），暫報5562.51點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.21%
- 近 1 月：+15.75%
- 近 3 月：+28.61%
- 近 6 月：+10.59%
- 今年以來：+10.59%
焦點個股
費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領漲。恩智浦半導體(NXPI-US)上漲3.21%；台積電ADR(TSM-US)上漲2.96%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.92%；英特格(ENTG-US)上漲2.91%；輝達(NVDA-US)上漲2.11%。
部分成分股表現相對疲軟，英特爾(INTC-US)下跌4.81%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.68%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.73%；格羅方德(GFS-US)下跌0.51%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.1%。
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