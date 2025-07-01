華南銀行推「雙軌制AI」有成！Q4海外分行應用平台導入多國語言模型

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-01 14:49

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在數位轉型浪潮席捲全球金融業之際，華南銀行宣布以「雙軌制（Dual-Track）」人工智慧架構邁出重要里程碑，透過建置「AI 應用平台」與「AI 代理人（Agentic AI）」兩大系統，開始將生成式 AI 技術深度整合至金融服務場景。預計今年第四季率先於海外分行導入「多國語言翻譯（AI Translator）」功能，以強化跨境金融服務的效率與品質。

華南銀行將「華寶」AI助理系統整合至金融服務場景，提升行員作業效率。（圖）

華南銀行金融科技暨作業管理群副總經理陳晞涵表示，生成式 AI 技術在金融服務領域的應用，華南銀行採取獨特的雙軌發展模式，涵蓋 AI 應用平台與 AI 代理人兩大系統。

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在 AI 應用平台方面，已建置含有上萬筆專業數據的知識庫系統，作為全行數位基礎建設的核心。透過自然語言處理技術，能在 5 秒內精準檢索規範文件並自動生成摘要，較傳統查詢方式大幅節省超過一半的作業時間。未來，該平台亦規劃擴充海外服務模組，預計今年第四季率先於海外分行導入「多國語言翻譯（AI Translator）」功能，以強化跨境金融服務的效率與品質。

另一方面也同步推動 AI 代理人系統，透過「公民開發者（Citizen Developer）」賦能架構，重塑金融專業與 AI 科技的創新邊界。目前，財富管理與投資研究等部門的專業人員，已能依據各自需求自行開發與訓練 AI 模型，並藉由低程式碼（Low-Code）技術輔助，使未來的 AI 代理人能夠模擬專家思維，整合市場分析與風險評估，自動生成專業報告，從而更即時且靈活地應對多變的金融市場局勢。

在實際應用層面，「華寶」AI 助理系統已展現三大轉型效益：

營運效率創新：首階段應用聚焦於「存匯業務」與「人力資源」兩大核心領域，系統特色在於能快速檢索內部核心知識，並自動生成摘要說明與相關規範文件，相較於傳統需翻閱實務手冊或致電總行查詢的方式，「華寶」AI 助理系統能將查詢時間縮短一半以上。 服務品質提升：第一線櫃員即時查詢成功率達 90% 以上，透過建置專屬的大型語言模型環境（LLM），並整合內部上萬筆專業知識數據進行訓練，有效解決客戶問題及提升服務品質。 跨領域應用升級：未來持續將應用拓展延伸至行內多項專業領域，預計今年增加會計、財管、外匯及徵授信業務領域，並擴增檢索類型包含內部規章、重要函文等知識內容及文件類型。

華南銀行強調，AI 應用定位為輔助人員的「超級助理」，而非完全取代人力。未來將持續以生成式 AI 的資料蒐集、推理與模仿能力為基礎，發掘更多高效應用場景，深化數位轉型成果。這不僅是技術的導入，更是組織智慧的數位重組。系統特別設計了「知識版本控制」機制，能追溯每項回覆及建議的來源與邏輯，並持續監控使用成效，確保符合金管會監理規範。