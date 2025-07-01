客委會與土銀發錢了！18-49歲來抽1000元客家幣 綁土銀數位券錢包再加碼送100

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-01 19:34

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客委會與土地銀行發錢了！客委會自今（114）年 7 月 1 日至 7 月 30 日開放 18 至 49 歲本國民眾登記抽面額 1,000 元的數位客家幣，若綁定土銀數位券錢包並成功抽中客家幣，土地銀行再加碼送 100 元數位券（限量 6,000 份）。

客委會與土銀發錢了！來這裡抽1000元客家幣 綁土銀數位錢包再加碼送100。（鉅亨網資料照）

為提升客語使用族群，客委會近期宣布發放面額 1,000 元之數位客家幣共 28 萬份，除優先發給客委會表揚的客語家庭成員及 114 年通過客語認證者（合計共 3 萬份），剩下 25 萬份開放給 18 至 49 歲本國民眾自今年 7 月 1 日上午 9 時至 7 月 30 日中午 12 時登記（7 月 1 日至 7 月 5 日以身分證字號最末碼進行分流登記），客委會將於今年 7 月 30 日下午抽出 25 萬個幸運兒。

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若民眾抽中數位客家幣，自今年 8 月 1 日起至明（115）年 6 月 30 日止，只要前往全國 11 個縣市共 70 個客家文化重點發展區之客家幣合作「（我）講客」店家消費，在臨櫃結帳時出示客家幣 QR-Code 或掃描店家 TWQR 輸入消費金額，即可完成抵用。