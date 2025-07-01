特斯拉漲價！中國國產Model 3長續航版售價漲至28.55萬

由於續航里程延長，特斯拉 ( TSLA-US ) 中國將 Model 3 長續航版售價上調至 人民幣 （下同）28.55 萬元。

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Model 3 長續航版和煥新 Model Y 長續航版搭載新的電池包，電池可用度數沒有變化，但採用新的化學配方，並通過整車強化，提升了車輛續航里程，且新電池會更加耐用。