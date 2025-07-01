特斯拉漲價！中國國產Model 3長續航版售價漲至28.55萬
鉅亨網編譯鍾詠翔
由於續航里程延長，特斯拉 (TSLA-US) 中國將 Model 3 長續航版售價上調至人民幣（下同）28.55 萬元。
據《澎湃新聞》報導，特斯拉周二（1 日）宣布，兩款車型 Model 3/Y 長續航版本迎重大產品升級。
其中，Model 3 長續航全輪驅動版 CLTC 續航增至 753 公里，百公里加速提升至 3.8 秒，售價 28.55 萬元起。此前價格為 27.55 萬元。
本次 Model 3 長續航版的百公里加速提升，不是硬體變化，是通過為車輛標配「加速提升」軟體包實現。
煥新 Model Y 長續航全輪驅動版 CLTC 續航增至 750 公里，起售價保持 31.35 萬元不變。
Model 3 長續航版和煥新 Model Y 長續航版搭載新的電池包，電池可用度數沒有變化，但採用新的化學配方，並通過整車強化，提升了車輛續航里程，且新電池會更加耐用。
特斯拉表示，消費者在 7 月 31 日前下單，還能疊加「5 年 0 息」 、「8,000 元保險補貼（限 Model 3 車型）」 、「8,000 元車漆選裝禮金」、 「1,299 元特享充電權益」等福利。
Model Y 長續航全輪驅動版車型「加量不加價」，新車免費升級 31 公里續航里程，消費者透過特斯拉車主引薦下訂還可「0 元」選配星鑽黑、珍珠白、冰河藍等車漆。
中國乘聯會的數據顯示，5 月特斯拉中國批發銷量為 6.17 萬輛，其中 Model Y 銷量為 2.48 萬輛，Model 3 的銷量為 1.38 萬輛。
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