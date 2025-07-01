〈能源盤後〉中東風險緩解 原油小跌 但連續第二個月上漲
鉅亨網編譯許家華
由於投資者權衡中東風險緩解以及 OPEC + 可能在 8 月增產，原油期貨價格周一 (30 日) 小跌。
Brent 原油期貨和 WTI 原油期貨上周創下自 2023 年 3 月以來的最大單周跌幅，但連續第二個月上漲，分別上漲約 6% 和 7%。
6 月 13 日，以色列襲擊伊朗核設施引發了為期 12 天的戰爭，導致油價突破每桶 80 美元，隨後回落至每桶 67 美元。
Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示：「這場迅速達成的停火似乎正在持續，因此此前存在的供應風險溢價正在迅速回落。」
根據美國能源資訊署（EIA）發布的數據，美國 4 月原油產量達到創紀錄的 1347 萬桶 / 日，高於 3 月的 1345 萬桶 / 日。
Kilduff 補充說，美國創紀錄的石油產量加劇了周一的看跌情緒。
OPEC + 將於 8 月增產
4 位知情人士上周透露，OPEC + 將在 5 月、6 月和 7 月增產的基礎上，於 8 月將產量提高 41.1 萬桶 / 日。
如果增產達成一致，今年迄今 OPEC+ 的供應總量將增加至 178 萬桶 / 日，相當於全球總需求的 1.5% 以上。
盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：「我認為這種潛在的供應壓力仍然被低估，導致原油價格容易進一步走低。」
OPEC + 將於 7 月 6 日再次召開會議。
瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，儘管產量上升，但市場仍存在一定程度的緊俏。
路透社查發現，OPEC 5 月石油產量有所上升，但由於先前產量超過配額的國家進行減產，因此縮限了 OPEC 5 月增產程度。同時，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 的增產幅度低於允許值。
根據國營能源公司哈薩克國家石油天然氣公司（KazMunayGaz）的數據計算，哈薩克的產量一直超過 OPEC + 設定的配額，隨著其最大的里海油田產量上調，今年哈薩克的石油產量可能比先前的預測高出約 2%。
6 月對 40 位經濟學家和分析師的調查預測，Brent 原油 2025 年均價將達到每桶 67.86 美元，高於 5 月預測的每桶 66.98 美元；美國 WTI 原油均價預估為每桶 64.51 美元，高於上個月預測的每桶 63.35 美元。
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