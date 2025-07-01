鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-01 07:00

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老鋪黃金 (06181-HK)周一 (6 月 30 日) 股價大幅拉升，盤中最高觸及每股 1032 港元，終場收在 1008 港元，單日漲幅 14.94%，總市值飆升至 1741 億港元，今年以來累計漲幅達 321.53%，遠超恒生指數同期 20% 的漲幅，成為黃金類股今年上半年強勢行情的代表。

老鋪黃金單日瘋漲15%成「千金股」！半年飆321%遠超恒指 這波黃金熱要燒到何時？(圖取自老舖黃金官網)

今年上半年，全球黃金市場演繹「史詩級」行情，現貨黃金今年迄今漲幅為 25.31%，COMEX 黃金期貨同期上漲 24.79%。中國 A 股、港股黃金珠寶概念股集體爆發，港股老鋪黃金、英皇鐘錶珠寶等漲幅超 100%，A 股潮宏基、萊紳通靈股價翻倍，曼卡龍、西部黃金等漲幅超 50%。

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此外，足金金飾價格亦水漲船高，周大福、周生生等 12 家珠寶商今年上半年足金金飾每克平均漲價近 190 元，最高達 203 元。

國貿期貨分析指出，川普政府 1 月上任後關稅政策升級，美元信用風險激增致美元指數暴跌一成，推動金價從今年初 2600 美元飆漲至 4 月 3500 美元的歷史新高，4 月底後隨關稅表態緩和，金價回落至每盎司 3100 至 3500 美元區間震盪。

中銀期貨則釋放明確看多訊號，預估今年下半年現貨金價將上移至 2960 至 3660 美元區間表現，離當前價位仍有近 12% 漲幅，主要因為美元走弱、關稅與地緣衝突持續、美債膨脹風險等因素共同支撐避險溢價。

中信建投研報則指出，若今年下半年貿易緊張局勢緩和、全球股市走強、俄烏衝突緩解，風險偏好回升恐導致金價從高檔大幅回調。