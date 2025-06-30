酷澎打資本戰有成 618檔期手機下單創新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-30 18:49

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美商 Coupang 酷澎今 (30) 日宣布，在上半年電商最大檔期 618 中，手機下單創歷史新高，尤其 3C 品類買氣爆棚，活動期間吸引單月成長超過 30 倍的顧客到訪和購物關注。

酷澎618檔期手機下單創新高。(圖：酷澎提供)

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酷澎在本次活動期間升級提供會員跨境商品無條件免運，推升會員數明顯成長。

酷澎強調，將持續致力提供更便利、安心且價格合理的購物體驗，為台灣消費者帶來更多驚喜。

酷澎也同步美日，引進香港版 Nintendo 任天堂 Switch 2 與全市場最超值的 5G 手機 Moto g34 5G，精準掌握娛樂與通訊的市場需求。

而家用品與個人清潔用品在本次活動期間需求全面上升，與今年平日銷量相比，面紙銷量成長達 12 倍、衛生紙也翻升 8 倍，而箱購衛生紙與洗衣精更躍居站內熱搜榜首。

在個人清潔類別中，洗髮精銷量成長 9 倍，其中涼感洗沐和健髮產品成為今夏個人清潔熱銷關鍵。