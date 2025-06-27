鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-27 16:20

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中國 A 股三大指數周五 (27 日) 收盤漲跌互見，僅上證指數(SSEC) 走低，連兩個交易日收黑，主要因為投資人對中美最新協議缺乏細節感到失望。

〈陸股盤後〉市場失望中美貿易協議缺細節 滬指連二黑 銀行股領跌 近20檔挫逾3%

滬指周五收低 0.7% 至 3424. 點，深證成指 (SZI) 收紅 0.34% 至 10,378.55 點，創業板指亦漲 0.47% 至 2124.34 點，滬深兩市成交額合計人民幣 1.54 兆元，較上一個交易日減少 421 億元。

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盤面上，有色金屬族群全天強勢，電工合金 20% 漲停，株冶集團、北部銅業等漲停，CPO、銅纜高速連接等算力基建族群漲幅居前，創益通 20% 漲停，華天科技、中京電子及新亞電子亦亮燈漲停。此外，多元金融、小金屬、水泥建材、物流、半導體、重組蛋白概念等類股漲幅居前。

下跌族群方面，銀行股領跌，青島銀行、杭州銀行、重慶銀行、江蘇銀行、農業銀行等近 20 檔銀行股跌超 3%，油氣、保險、旅遊旅館、航運港口、跨境支付、電力、白酒類股亦跌幅居前，準油股跌停，通源石油跌超 7%，貝肯能源、首華瓦斯、潛能恆信等多股跟跌，固態電池、AI 應用概念股也有所調整。

消息面上，美國商務部長盧特尼周四 (26 日) 表示，中美貿易協議在兩天前已經簽署並蓋章，但他並未透露協定的具體內容。美國總統川普當天在白宮活動上也提到此事稱「我們昨天剛與中國簽署了協議」，但也沒進一步說明簽署內容。

根據 Choice 統計數據，今日滬深兩市可交易 A 股中，上漲個股有 3229 檔，下跌個股有 1663 檔，平盤 246 檔。若不含當日上市新股，共有 60 檔個股漲停，6 檔跌停。從所屬產業來看，漲停個股主要集中在電子、有色金屬、紡織服飾、醫藥生物、建築裝飾等產業。

東莞證券認為，從技術分析角度來看，滬指仍位於 5 日均線上方，技術形態上顯示出穩定向上的態勢。目前，隨著穩定成長政策持續發力，基建投資穩步推進、消費刺激政策成效顯現，宏觀經濟穩步回升的趨勢進一步明朗。另一方面，維護資本市場平穩運作已成為政策目標之一，政策性資金托底意願增強，加上流動性合理充裕，市場出現系統性大幅回檔可能性相對較低。在海外主要經濟體降息預期升溫、中國經濟基本面延續穩定以及市場風險偏好有所修復的多重因素共同作用下，A 股短期或仍顯韌性。隨著 7 月年中財報揭露時間臨近，基本面訊號將成為市場關注焦點，預期 A 股將呈震盪修復格局。

渤海證券認為，A 股目前估價整體適中，流動性增量預期較強，令估價端有明顯的支​​撐，因此下半年將延續下有底的特徵，在增量流動性的推動下，市場將有較強的結構性空間，指數也將隨著外部風險的化解和成交的活躍，而具備震盪上行的條件。

萬聯證券也說，下半年 A 股可望延續震盪上行，建議積極掌握配置窗口期。投資風格方面，預期市場情緒與流動性整體向好，A 股市場風格以績優高景氣成長與內需方向的穩健大藍籌股為主線，建議可關注發展新質生產力方向下的科技成長族群，以及全方位擴大內需政策下的大消費產業鏈。

江海證券亦稱市場上升趨勢不變，整固後可望繼續上攻，德訊證券則指滬指帶量站上 3400 點並連 3 日走強，凸顯市場情緒回暖及充足的做多動能，但 3400 點上方仍面臨「924」以來 3500 點及 3600 點的多重技術性壓力位，持續突破上檔壓力位仍需要量能進一步釋放。