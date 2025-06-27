川普卡號稱7萬人登記 移民律師估年銷量頂多2千張

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-27 06:50

‌



根據《CNBC》周四 (26 日) 報導，川普政府推出要價 500 萬美元的「川普金卡」投資移民計劃，宣稱已有 7 萬人登記，但移民律師質疑實際需求遠低於官方預期，且面臨稅法修改、國會批准等重大法律障礙。

川普卡面臨稅法修改、國會批准等重大法律障礙。

日前，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 向《金融時報》表示，已有 7 萬人登記，將以真金製作川普金卡，他預估潛在市場達 3700 萬人，若售出 20 萬張卡片，可為財政部帶來 1 兆美元收入，有助償還聯邦債務。

‌



根據顧問公司 Henley & Partners 的數據，今年將有創紀錄的 14.2 萬名百萬富翁移居他國，主要受政治動盪影響。英國預計淨流失 1.65 萬名百萬富翁，阿拉伯聯合大公國將成最大受益者，淨增 9800 名，美國預計淨增 7500 名。

川普金卡推出正值許多富豪青睞國家收緊投資移民政策之際，包括西班牙、葡萄牙和義大利，均因民粹主義反對而調整相關計劃。

法律障礙重重

不過移民律師、富豪顧問及政府相關人員受訪時表示，川普金卡面臨根本性法律與稅務障礙。即使獲批並最終推出，買家數量可能遠低於白宮預期，初期熱潮後恐將趨緩。

Henley & Partners 私人客戶部門主管 Dominic Volek 表示：「每周都有新的相關措施宣布，但最終成功與否仍存在許多問號。」

最新疑慮聚焦於需求面。雖然盧特尼克以 7 萬人登記為潛在銷售佐證，但任何人都可在網站登記索取資訊，不論其資產淨值。

移民律師、家族辦公室、銀行家等各類富豪顧問均表示已登記，以便為客戶掌握川普金卡資訊。Withers Bergman LLP 律師事務所合夥人 Theda Fisher 說：「我提交了兩份登記，以便在詳細資訊公布時取得更多細節。」

實際需求存疑 中國富豪是最大的潛在買家

根據數據公司 Altrata 最新統計，美國境外資產超過 3000 萬美元的超高淨值人士約 27.6 萬人，這是願意花費 500 萬美元購買簽證者的合理門檻。

移民律師表示，最大需求可能來自中國和中東。中國約有 4.6 萬名超高淨值人士，中東約 1.9 萬人。但中美貿易緊張關係及中國政府資本外流限制，可能限制中國富豪購買川普金卡的數量。

Volek 估計川普金卡年需求僅約 2000 人，遠低於官方預期。他認為需求分布將類似現行 EB-5 計劃，來自中國大陸的投資人，在 2023 年 8354 張 EB-5 簽證中占三分之二。

稅務改革是關鍵

川普金卡最大障礙涉及稅務。美國是全球少數對全球收入課稅的國家，意味公民和永久居民須就海外收入繳納聯邦所得稅。富豪外國人購買此卡的唯一誘因，是豁免全球收入稅，這將給予其持有者連美國公民都沒有的巨大稅務優惠。

川普確認川普金卡持有者將豁免海外收入稅，但強調他們仍需就美國境內收入繳納州稅和聯邦稅。

但稅務專家指出，修改稅法需要國會批准和國稅局同意。目前相關法案尚未納入任何立法提案。

這項史無前例的稅務豁免可能產生漏洞。例如，擁有雙重國籍的富有美國人可能放棄美國國籍，購買川普金卡後重新進入美國，免繳全球收入稅。