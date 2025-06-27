鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-27 07:00

‌



美國參議院預計於本周末就「大而美」法案進行投票，若獲得通過，眾議院將進行表決，之後提交給川普簽署，美國總統川普已向共和黨控制的國會兩院施壓，要求在下周五 (7 月 4 日) 前通過該法案，但美國低收入居民正在為此事感到憂愁。

參院周末將表決稅改案！美低收入民眾反對SNAP遭砍嗆川普：不是大而美 是大削減

英國《BBC》報導，在美國西維吉尼亞州馬丁斯堡，美國民眾伊麗莎白 · 巴特勒每天推著購物車穿梭於多家超市之間，只為用每月約 250 美元的食品券買到足夠三餐。這位三個孩子的母親說：「我們連一個月的糧食都買不起。」

‌



她的困境折射出全美 4200 萬依賴「補充營養援助計劃」(SNAP) 民眾的共同危機，川普政府推動的「大而美」減稅法案正試圖削減這項貧困救濟核心項目。

這項總額達 1.5 兆美元的預算案中，SNAP 面臨三重縮編。聯邦政府首次要求各州承擔 5% 計畫成本及 75% 行政費用，現行各州僅負擔半數管理費，原本豁免工作要求的 64 歲以下無贍養責任者將被強制納入勞動門檻，參議院更打算削減 2110 億美元福利開支。

西維吉尼亞州作為全美貧困率最高州之一，16% 人口仰賴此救濟，卻在去年大選中以壓倒性支持川普。

川普 2023 年 8 月在堆滿麥片、雞蛋的農場秀中承諾，如今卻面對橙汁、培根等民生物資漲價逾 15% 的現實。

儘管白宮聲稱削減預算將透過「市場機制」降低物價，但經濟學家指出，縮減食品券反而會削弱弱勢群體購買力，加劇供應鏈失衡。

根據西維吉尼亞大學研究，每削減 1% 的 SNAP 預算，將導致當地食品店營收下降 0.8%，形成惡性循環。

不過，共和黨內部裂痕亦隨法案審議浮現。來自煤礦區的西維吉尼亞參議員 Jim Justice 公開警告：「削減社福項目會讓我們在 2026 年期中選舉付出代價。」

共和黨 18 個紅色州長已聯手反對轉嫁經費至地方，擔心激化民生矛盾，反觀華府官員卻呈現認知脫節。

因超過領食品券標準的 25 歲卡梅倫 · 惠特爾憤怒地說道：「華盛頓那些人根本不知道雞蛋漲價對我們意味著什麼！」

這場爭議背後是美國社會安全網的系統性危機。SNAP 自 1964 年成立以來，已幫助數千萬家庭度過經濟低谷，其人均月補助僅 194 美元，遠低於美國農業部估算的貧困線 40%。如今隨著法案推進，全美超過 700 萬兒童、300 萬老年人的餐桌正瀕臨斷糧邊緣。