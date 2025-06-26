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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報5548.94點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間26日10:31，費城半導體上漲55.64點（或1.01%），暫報5548.94點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.61%
  • 近 1 月：+16.82%
  • 近 3 月：+17.85%
  • 近 6 月：+6.18%
  • 今年以來：+10.31%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲4.5%；連貫(COHR-US)上漲2.93%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.49%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.37%；英特格(ENTG-US)上漲2.26%。

部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌1.91%；艾司摩爾(ASML-US)下跌1.87%；超微半導體(AMD-US)下跌0.23%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.2%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5546.280.97%
邁威爾科技80.06+5.44%
連貫88.34+3.16%
Onto Innovation Inc.98.81+1.82%
芯源系統738.71+2.20%
英特格83.83+2.05%
美光科技126.46-0.62%
艾司摩爾799.09-1.98%
超微半導體143.52+0.08%
超捷國際71.31-0.41%

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