Joe Lu 2025-07-02 07:54

‌



強勁的經濟數據和上升的債券殖利率，帶動小型股和價值型類股全面上漲，重創漲幅驚人的成長股

【Joe’s華爾街脈動】市場動盪不安，投資人從科技股轉向周期股 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 1 日 美東時間

‌



重點摘要

在一場從大型科技股強力輪動至週期性和價值導向類股的交易日中，美國股市收盤漲跌互見。

那斯達克指數大幅下跌，而道瓊工業平均指數和羅素 2000 指數則飆升，投資者獎勵工業、房屋建築和金融等對經濟敏感的領域。

10 年期美國公債殖利率上揚至 4.26%，顯示投資者對經濟穩定抱持信心，並對成長股的估值構成壓力。

優於預期的就業職缺和穩固的製造業採購經理人指數 (PMI) 數據，證實經濟依然強韌，為市場的週期性轉向提供了催化劑。

參議院以些微差距通過一項重大的稅收和支出法案，加上川普總統新的貿易言論，為特定類股帶來了波動和尾盤的不確定性。

今日市場的領導地位明確出現分化，在美國經濟展現韌性的跡象下，投資者從漲幅驚人的科技股輪動至週期性類股。主要指數的分歧走勢說明了一切：儘管那斯達克綜合指數下跌 0.82%，但道瓊工業平均指數上漲 0.91%，小型股羅素 2000 指數更飆升 0.94%。

這並非避險事件；這是一場刻意且積極的資金重新配置。投資者拋售高估值的成長股，並買入「實體經濟」中的多個領域——工業、金融、房屋建築和必需消費品——顯示市場相信經濟的強勢正擴展至少數幾家科技巨頭之外。

台灣的龍頭企業之間已出現明顯的分歧。台積電 (TSMC) 維持其些微正向的趨勢，鞏固其市場領導地位。台達電 (Delta Electronics) 則出現了正向轉變，從中性改善至正面。相較之下，其他公司則持續面臨阻力，鴻海精密 (Hon Hai Precision Industry) 和聯發科 (MediaTek) 分別維持其負面和非常負面的趨勢。廣達電腦 (Quanta Computer) 則出現最嚴重的惡化，其趨勢從中性轉弱至輕微負面，顯示投資者正變得日益具選擇性，並懲罰那些未能展現基本面實力的個股。 (全文未完)