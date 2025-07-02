【Joe’s華爾街脈動】市場動盪不安，投資人從科技股轉向周期股
Joe Lu
強勁的經濟數據和上升的債券殖利率，帶動小型股和價值型類股全面上漲，重創漲幅驚人的成長股
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 1 日 美東時間
重點摘要
今日市場的領導地位明確出現分化，在美國經濟展現韌性的跡象下，投資者從漲幅驚人的科技股輪動至週期性類股。主要指數的分歧走勢說明了一切：儘管那斯達克綜合指數下跌 0.82%，但道瓊工業平均指數上漲 0.91%，小型股羅素 2000 指數更飆升 0.94%。
這並非避險事件；這是一場刻意且積極的資金重新配置。投資者拋售高估值的成長股，並買入「實體經濟」中的多個領域——工業、金融、房屋建築和必需消費品——顯示市場相信經濟的強勢正擴展至少數幾家科技巨頭之外。
台灣的龍頭企業之間已出現明顯的分歧。台積電 (TSMC) 維持其些微正向的趨勢，鞏固其市場領導地位。台達電 (Delta Electronics) 則出現了正向轉變，從中性改善至正面。相較之下，其他公司則持續面臨阻力，鴻海精密 (Hon Hai Precision Industry) 和聯發科 (MediaTek) 分別維持其負面和非常負面的趨勢。廣達電腦 (Quanta Computer) 則出現最嚴重的惡化，其趨勢從中性轉弱至輕微負面，顯示投資者正變得日益具選擇性，並懲罰那些未能展現基本面實力的個股。 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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