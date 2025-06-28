Joe Lu 2025-06-28 08:57

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地緣政治摩擦緩解，帶動市場反彈，然而通膨數據升溫攪亂利率前景

【Joe’s華爾街脈動】貿易助攻，市場創歷史新高，但通膨訊號引發矛盾 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 27 日 美東時間

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重點摘要

隨著貿易緊張局勢緩解，帶動漲勢擴大，美國主要指數創下新高，儘管半導體領域的停滯值得警惕。

美國頂尖企業的領導地位正在收窄，強勢集中在軟體領域，而半導體和硬體領域的指標股則表現落後。

隨著消費者訊號轉弱與通膨數據走強的衝突，經濟前景日益複雜，為美國聯準會帶來挑戰。

一場明確的順週期轉動正在工業和金融類股中進行，儘管能源類股趨勢的急劇逆轉顯示出顯著的不一致性。

隨著貿易樂觀情緒蔓延，國際市場已加入此波漲勢，日本在此全球同步上揚的趨勢中，正崛起為潛在的領導者。

投資者拋售黃金和政府公債，顯示明顯的風險偏好轉向，但上升的公債殖利率可能對此波股市反彈的核心假設構成挑戰。

市場概覽

貿易相關的論述已成為市場的重大利多。在美中確認達成一項新協議，以加速稀土出口換取美國撤回某些反制措施後，不確定性已顯著緩解。此外，白宮淡化了即將到來的 7 月 9 日關稅最後期限的重要性，釋放出彈性並稱其「不關鍵」。此種言論，加上商務部長盧特尼克 (Lutnick) 宣布另有十項貿易協議已準備好進入最後敲定階段，以及撤回一項具爭議的「報復性稅收」，使投資者得以重新聚焦於仍然強韌的經濟基本面。

然而，此樂觀情緒正受到複雜經濟背景的考驗。美國聯準會偏好的通膨指標——核心個人消費支出 (PCE)——5 月份數據略高於預期，年增率微升至 2.7%。此一上升，加上聯準會近期上修其 2025 年通膨預測，使得立即降息的理由更趨複雜。儘管目前的通膨率仍接近四年來的低點，但與關稅相關的物價上漲潛在風險依然存在。隨著市場的注意力現轉向下一週關鍵的就業報告，聯準會面臨著在通膨風險與消費者潛在轉弱的跡象之間取得平衡的艱鉅任務。

整體市場指數

股市漲勢正在擴大，(全文未完)