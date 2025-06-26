挺青創！兆豐銀3度攜手高雄市青年局「雄挺利」貸款24小時不打烊最高5年利息補貼

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-26 11:18

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高雄市政府青年局與兆豐銀行攜手合作推動的「雄挺利」青年創業貸款利息補貼實施計畫邁入第三年，持續透過實際行動支持青年創業。17 日於國立中山大學舉行「永續高雄青年創業挑戰賽」頒獎典禮，由兆豐銀行南區營運中心營運長馬孝親與高雄市青年局局長林楷軒一同出席，攜手推廣青年創業政策，展現兆豐銀行積極實現普惠金融的理念。

兆豐銀行南區營運中心營運長馬孝親（右）與高雄市青年局局長林楷軒（左）。（圖：兆豐銀提供）

兆豐銀行表示，「雄挺利」計畫結合與高雄市青年局的利息補貼政策，今年 7 月起，青年可向兆豐銀行申請「青年創業及啟動金貸款」，僅需透過兆豐銀行「小微 easy 貸」或完成指定創業課程後，即可於中小企業網路大學校線上申請貸款，全流程皆可遠端辦理，達成「24 小時不打烊」的服務。

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此外，核貸後兆豐銀行替青創企業向高雄市政府青年局申請利息補貼，補貼年限最長 5 年，不僅減輕資金壓力，更讓青創業者免於來回奔波與繁瑣的行政作業，讓創業夢不再遙不可及。

根據高雄市政府青年局資料，過去兩年「雄挺利」青年創業貸款利息補貼政策受惠人數：超過 200 家青創業者，每年皆超過百家，已貸出億元以上金額。

這項政策主要針對設籍高雄市、年齡 18 至 45 歲、公司設立未滿 8 年的青年創業者，提供最高 200 萬元、最長 5 年期的貸款利息補貼，協助青年減輕創業初期的資金壓力。

兆豐銀行強調，銀行不只是金融服務的提供者，更是青年創業旅程中的最佳夥伴。透過本次與高雄市政府青年局三度攜手合作的「雄挺利」計畫，提供政策資源與金融工具整合的全方位服務，展現兆豐對地方創生與普惠金融的實質承諾。