國人上周又被騙走20億！外銀也加入打詐 渣打與刑事局簽「反詐騙MOU」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-24 15:59

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上週（6 月 15 日至 6 月 21 日）台灣人被詐騙財產損失達 20.4 億，其中「假投資詐騙」即占過半。不只本國銀行組打詐聯盟，渣打國際商業銀行 (渣打銀行) 今 (24) 日正式與內政部刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」，成為首家加入該反詐合作機制的外商銀行，除參與由金融同業共同主導之「鷹眼識詐聯盟」外，渣打銀行亦進一步深化與警政單位的協作，攜手建構兼具科技力與反詐實效的防護網，展現在打擊金融犯罪上的積極作為。

渣打銀行與內政部刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，左為渣打銀行總經理邢保利，右為刑事警察局副局長邱紹洲。（圖：渣打提供）

渣打銀行總經理邢保利指出：隨著客戶對帳戶安全與資訊安全保護的意識日益提高，金融機構不僅須持續提升自身防範金融犯罪的能力之外，更應積極拓展跨機構合作，提升整體社會防詐韌性。藉由本次與警政系統的合作，將有效利用科技創新與資訊分享，及時偵查可能的犯罪樣態，輔以前線同仁的主動介入，防杜金融犯罪的發生機會。

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此次與刑事警察局簽訂的「反詐騙合作意向書」，展現渣打銀行身為領導的國際性銀行，在保障客戶權益、攜手警政單位與金融同業防堵詐騙上，不斷向前推進。

此外，以「客戶為本」為核心價值，渣打銀行亦在公平待客作為上展現卓越表現。連續兩年獲得金融監督管理委員會「金融服務業公平待客」評鑑肯定，蟬聯前 25% 績優機構殊榮 (2023 年與 2024 年)。上述表現足證渣打銀行致力於優化服務流程、落實誠信經營的努力，已獲主管機關與市場的高度認可。

致力於打造安全及深受客戶信賴的金融服務，渣打銀行也加入由內政部警政署推動，國內 36 家金融機構共同參與的「鷹眼識詐聯盟」，透過跨機構經驗交流與協作機制，以金融同業的力量強化詐騙案件的預警能力，並提高可疑交易即時攔阻效率，有效保護客戶的銀行帳戶安全。

不僅如此，除了策略聯防與政策倡議，渣打銀行亦重視社會教育推廣。長年冠名贊助「渣打台北公益馬拉松」賽事，並與刑事警察局攜手於賽事期間舉辦路跑嘉年華防詐互動推廣專區，透過寓教於樂的形式，深化民眾識詐、防詐知能，2025 年活動更吸引超過兩萬名跑者與民眾參與，是推展全民防詐教育的具體實踐。