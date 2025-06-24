國人上周又被騙走20億！外銀也加入打詐 渣打與刑事局簽「反詐騙MOU」
鉅亨網記者張韶雯 台北
上週（6 月 15 日至 6 月 21 日）台灣人被詐騙財產損失達 20.4 億，其中「假投資詐騙」即占過半。不只本國銀行組打詐聯盟，渣打國際商業銀行 (渣打銀行) 今 (24) 日正式與內政部刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」，成為首家加入該反詐合作機制的外商銀行，除參與由金融同業共同主導之「鷹眼識詐聯盟」外，渣打銀行亦進一步深化與警政單位的協作，攜手建構兼具科技力與反詐實效的防護網，展現在打擊金融犯罪上的積極作為。
渣打銀行總經理邢保利指出：隨著客戶對帳戶安全與資訊安全保護的意識日益提高，金融機構不僅須持續提升自身防範金融犯罪的能力之外，更應積極拓展跨機構合作，提升整體社會防詐韌性。藉由本次與警政系統的合作，將有效利用科技創新與資訊分享，及時偵查可能的犯罪樣態，輔以前線同仁的主動介入，防杜金融犯罪的發生機會。
此次與刑事警察局簽訂的「反詐騙合作意向書」，展現渣打銀行身為領導的國際性銀行，在保障客戶權益、攜手警政單位與金融同業防堵詐騙上，不斷向前推進。
此外，以「客戶為本」為核心價值，渣打銀行亦在公平待客作為上展現卓越表現。連續兩年獲得金融監督管理委員會「金融服務業公平待客」評鑑肯定，蟬聯前 25% 績優機構殊榮 (2023 年與 2024 年)。上述表現足證渣打銀行致力於優化服務流程、落實誠信經營的努力，已獲主管機關與市場的高度認可。
致力於打造安全及深受客戶信賴的金融服務，渣打銀行也加入由內政部警政署推動，國內 36 家金融機構共同參與的「鷹眼識詐聯盟」，透過跨機構經驗交流與協作機制，以金融同業的力量強化詐騙案件的預警能力，並提高可疑交易即時攔阻效率，有效保護客戶的銀行帳戶安全。
不僅如此，除了策略聯防與政策倡議，渣打銀行亦重視社會教育推廣。長年冠名贊助「渣打台北公益馬拉松」賽事，並與刑事警察局攜手於賽事期間舉辦路跑嘉年華防詐互動推廣專區，透過寓教於樂的形式，深化民眾識詐、防詐知能，2025 年活動更吸引超過兩萬名跑者與民眾參與，是推展全民防詐教育的具體實踐。
渣打銀行深知金融機構在保障民眾資產安全與維護社會信賴機制上責無旁貸，並承諾將持續整合金融職能與科技創新，積極配合警政單位政策、強化跨部門協作，厚植全民防詐能力，善盡企業社會責任，與政府在打詐戰線上深度聯防，攜手構築安全、透明、可信賴金融環境。
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