華南金資產新店中央新村案今上樑115年完工 都更危老服務「一條龍」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-26 19:43

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在政策推動下，坐落於新店區中央新村中央四街的一處老屋，近期也迎來重建的重要進展，該案是由華南金 (2880-TW) 資產管理股份有限公司 (華南金資產管理) 協助地主重建的危老案，歷經約一年半的施工，於 114 年 6 月 26 日舉行上樑典禮，預計於 115 年完工。

華南金資產管理董事長李宗賢(左四)率領都更危老華南隊與地主合影。（圖：華南金提供）

本案基地原為屋齡老舊的加強磚造建物，且經評估確為耐震能力不足的危險建築物，地主透過華南金融集團旗下「都更危老華南隊」一條龍服務，半年內即與華南金資產管理完成危老重建合作契約簽訂，順利啟動重建流程。即使在興建過程中營建成本急遽上漲，華南金資產管理仍秉直誠信經營的精神，嚴格把關工程品質。本案預計於 115 年完工，重建後的大樓將為地上 11 層、地下 2 層共計 30 戶的耐震住宅大樓，並規劃退縮無遮簷 2 米人行步道，為住戶打造安全優質的生活環境。

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華南金資產管理深耕不動產市場多年，具備豐富的都更危老重建經驗，提供地主專業的重建服務，不論是合建、委建或全案管理，乃至都更危老諮詢顧問服務，皆能協助地主在面對複雜程序時，仍能安心推動更新。