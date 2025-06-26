華南金資產新店中央新村案今上樑115年完工 都更危老服務「一條龍」
鉅亨網記者張韶雯 台北
在政策推動下，坐落於新店區中央新村中央四街的一處老屋，近期也迎來重建的重要進展，該案是由華南金 (2880-TW) 資產管理股份有限公司 (華南金資產管理) 協助地主重建的危老案，歷經約一年半的施工，於 114 年 6 月 26 日舉行上樑典禮，預計於 115 年完工。
本案基地原為屋齡老舊的加強磚造建物，且經評估確為耐震能力不足的危險建築物，地主透過華南金融集團旗下「都更危老華南隊」一條龍服務，半年內即與華南金資產管理完成危老重建合作契約簽訂，順利啟動重建流程。即使在興建過程中營建成本急遽上漲，華南金資產管理仍秉直誠信經營的精神，嚴格把關工程品質。本案預計於 115 年完工，重建後的大樓將為地上 11 層、地下 2 層共計 30 戶的耐震住宅大樓，並規劃退縮無遮簷 2 米人行步道，為住戶打造安全優質的生活環境。
華南金資產管理深耕不動產市場多年，具備豐富的都更危老重建經驗，提供地主專業的重建服務，不論是合建、委建或全案管理，乃至都更危老諮詢顧問服務，皆能協助地主在面對複雜程序時，仍能安心推動更新。
此外，華南金資產管理目前除台北市萬華區住宅危老重建案即將於今年完工外，也成功協助新北市土城區、三重區等多處地主進行都更重建，以實際行動力挺政府推動都更危老重建政策。
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