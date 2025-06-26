鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-26 17:00

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美國總統川普長女伊凡卡與丈夫庫許納近日因一項重磅投資計畫引發關注，因他們打算斥資 14 億美元 (約 412 億台幣) 將阿爾巴尼亞地中海上的薩贊島 (Sazan Island) 改造成豪華島嶼度假村。這項計畫不僅是兩人首次涉足高檔飯店領域，更因與白宮的潛在關係、歷史遺留問題及阿爾巴尼亞政府的透明性問題而成為國際輿論焦點。

412億！川普長女伊凡卡買下阿爾巴尼亞地中海島嶼要建豪華渡假村 白宮關聯引爭議（圖：Shutterstock）

根據全美第二大房仲網 Realtor.com，薩贊島是地中海最後幾個未開發的島嶼之一，面積約 1400 英畝，曾是蘇聯時期的武器基地，儲存過化學武器，島上至今殘留地雷警告標誌與未爆炸彈藥。2017 年，阿爾巴尼亞重新開放部分區域供遊客參觀原始海岸線與歷史遺跡，但大規模開發仍受限於軍事遺留問題。

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今年 1 月，伊凡卡與庫許納的計畫獲得阿爾巴尼亞政府初步批准，標誌著計畫邁出關鍵一步。阿爾巴尼亞總統 Edi Rama 公開表達支持稱「不能不利用薩贊這樣的禮物」，並將其視為發展奢華旅遊的「必需品」。

為配合開發，阿爾巴尼亞政府也打算在發羅拉附近興建機場，便利富裕遊客直達。

然而，專案的推進並非坦途。首先是歷史遺留的軍事隱患，義大利記者去年 7 月走訪薩贊島時仍發現多處「骷髏與交叉骨頭」地雷警告，遊客被限制遠離未清理區域。儘管阿爾巴尼亞政府 2020 年已派武裝部隊清理彈藥，但徹底清除仍需要時間。

其次，島上廢棄的 3600 個軍事掩體與建築仍待處理。伊凡卡透露，打算將部分軍事建築融入飯店設計，與「最好的建築師和品牌」合作打造「非凡」度假村。

更受爭議的是此開發案的透明度問題。阿爾巴尼亞反對黨成員阿格隆 · 謝哈伊質疑，阿爾巴尼亞作為貧窮國家，與川普家族的合作缺乏公開細節，「看起來像符合總理政治利益的私人交易」。儘管庫許納與阿爾巴尼亞政府均否認審批受川普政治關聯影響，但輿論仍對「白宮深度參與」保持警惕。

從背景來看，伊凡卡與庫許納的房地產基因深厚，川普家族也以房地產開發聞名，庫許納家族則在紐約擁有大量商業地產。這項投資被視為伊凡卡追隨父親腳步轉型開發商的重要一步。此前，兩人剛完成邁阿密豪宅修繕，而薩贊島計畫將是他們首次挑戰高檔度假村營運。

目前，該項目仍處於初步階段，阿爾巴尼亞政府批准的文件上註明「官員有權在進一步談判前撤銷決定」，但阿爾巴尼亞總統的積極態度，加上該國對旅遊業的迫切需求也為此項目注入動力。