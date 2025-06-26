〈陸股盤後〉中國定7月發第三批消費品以舊換新資金 市場不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-06-26 16:30

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中國股市三大指數周四（26 日）收盤，中國國家發展改革委當天召開國家發展改革委記者會，宣布 7 月發第三批消費品以舊換新資金，但此舉並未提振市場信心。

中國定7月發第三批消費品以舊換新資金，市場不領情。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤跌 0.22% 報 3,448.45 點，深證成指跌 0.48% 報 10,343.48 點，創業板指跌 0.66% 報 2,114.43 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.6235 兆元。

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中國國家發展改革委政策研究室副主任李超周四在記者會上表示，將於今年 7 月份下達今年第三批消費品以舊換新資金。同時，國家發展改革委將協調有關方面，堅持更加注重持續性和均衡性原則，分領域制定落實到每個月、每一周的國補資金使用計畫，保障消費品以舊換新政策全年有序實施。

李超說，當前外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性有所增加，全球經貿穩定增長面臨挑戰，這些都會影響中國經濟平穩運行。

但李超也提到，近期世界銀行、經濟合作暨發展組織（OECD）分別將全球經濟成長預測下調 0.4 個和 0.2 個百分點，對中國的經濟增長預測維持總體穩定，德意志銀行、摩根士丹利、高盛等國際投銀紛紛上調對中國的經濟預測。